Первые эмоции Валиевой после провала Олимпиады: плачет, прячет лицо в ладонях, машет рукой

17 февраля Камила Валиева впервые после скандала с положительной допинг-пробой вышла на лед на программу – в этот день состоялась произвольная программа на Олимпиаде-2022. Во время выполнения прыжков она дважды упала и получила лишь 141,93 балла, из-за чего заняла четвертое место.

Эмоции Валиевой: