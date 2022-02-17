  1. Главная
  2. Фигурное катание
  3. Материалы
  4. Первые эмоции Валиевой после провала Олимпиады: плачет, прячет лицо в ладонях, машет рукой
Камила Валиева
Олимпиада-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
1
#Камила Валиева #Олимпиада-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Первые эмоции Валиевой после провала Олимпиады: плачет, прячет лицо в ладонях, машет рукой

час назад

17 февраля Камила Валиева впервые после скандала с положительной допинг-пробой вышла на лед на программу – в этот день состоялась произвольная программа на Олимпиаде-2022. Во время выполнения прыжков она дважды упала и получила лишь 141,93 балла, из-за чего заняла четвертое место.

Эмоции Валиевой:

После завершения программы она отмахнулась:

Слезы и разочарование:

Так она ждала баллы:

Этери Тутберидзе подбадривала ее, поэтому она даже однажды улыбнулась, но опустила голову:

Но дальше были слезы:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: «Смотрим»
Еще по теме
Сенсация года: Валиева осталась без личной медали на Олимпиаде-2022 – вот как это случилось
Что выиграла Валиева в свои 15 лет – все титулы планеты кроме одного. И потеряла личную медаль Олимпиады-2022
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
сергей орлов
17 минут назад

валиеву все любят вот факт .а грязные провокации американских холуев . вот кого ненавидит мир

ответить
Все теги
#Камила Валиева
#Олимпиада-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022