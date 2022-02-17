Камила Валиева
Олимпиада-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Первые эмоции Валиевой после провала Олимпиады: плачет, прячет лицо в ладонях, машет рукой
час назад
17 февраля Камила Валиева впервые после скандала с положительной допинг-пробой вышла на лед на программу – в этот день состоялась произвольная программа на Олимпиаде-2022. Во время выполнения прыжков она дважды упала и получила лишь 141,93 балла, из-за чего заняла четвертое место.
Эмоции Валиевой:
После завершения программы она отмахнулась:
Слезы и разочарование:
Так она ждала баллы:
Этери Тутберидзе подбадривала ее, поэтому она даже однажды улыбнулась, но опустила голову:
Но дальше были слезы:
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Комментарии (1)
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17 минут назад
0
валиеву все любят вот факт .а грязные провокации американских холуев . вот кого ненавидит мир
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