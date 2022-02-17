Что выиграла Валиева в свои 15 лет – все титулы планеты кроме одного. И потеряла личную медаль Олимпиады-2022

Как Камила Валиева выступает в первом взрослом сезоне

Камила Валиева сенсационно стала четвертой в женских соревнованиях на Олимпиаде-2022. Ее общий результат – 224,09 балла. В призовую тройку вошли Анна Щербакова и Александра Трусова. Третьей оказалась японка Сакамото. До этого Россия взяла золото в командном турнире на Олимпиаде-2022. Там Валиева выступала с двумя программами и принесла сборной максимальные 20 баллов.

Какие турниры выиграла Камила Валиева в сезоне-2021/22:

🥇 Finlandia Trophy;

🥇 Этап Гран-при в России;

🥇 Этап Гран-при в Канаде;

🥇 Чемпионат России;

🥇 Чемпионат Европы;

🥇 Олимпиада-2022, командный турнир (предварительно).

Официально Валиева пока не может получить командное золото, которые заработала на Олимпиаде-2022. Допинг-разбирательство по ее положительной декабрьской пробе все еще продолжается. Его итоги будут оглашены уже после завершения Олимпиады.

В этом сезоне Валиева не победит и в серии Гран-при. Финал не состоялся из-за пандемии коронавируса. Из важных турниров у нее еще нет медали взрослого чемпионата мира.