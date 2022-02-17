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Камила Валиева
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Что выиграла Валиева в свои 15 лет – все титулы планеты кроме одного. И потеряла личную медаль Олимпиады-2022

час назад

Камила Валиева держит золотую медаль чемпионата Европы-2022.

AFLO/Global Look Press

Как Камила Валиева выступает в первом взрослом сезоне

Камила Валиева сенсационно стала четвертой в женских соревнованиях на Олимпиаде-2022. Ее общий результат – 224,09 балла. В призовую тройку вошли Анна Щербакова и Александра Трусова. Третьей оказалась японка Сакамото. До этого Россия взяла золото в командном турнире на Олимпиаде-2022. Там Валиева выступала с двумя программами и принесла сборной максимальные 20 баллов.

Какие турниры выиграла Камила Валиева в сезоне-2021/22:

  • 🥇 Finlandia Trophy;
  • 🥇 Этап Гран-при в России;
  • 🥇 Этап Гран-при в Канаде;
  • 🥇 Чемпионат России;
  • 🥇 Чемпионат Европы;
  • 🥇 Олимпиада-2022, командный турнир (предварительно).

Официально Валиева пока не может получить командное золото, которые заработала на Олимпиаде-2022. Допинг-разбирательство по ее положительной декабрьской пробе все еще продолжается. Его итоги будут оглашены уже после завершения Олимпиады. 

В этом сезоне Валиева не победит и в серии Гран-при. Финал не состоялся из-за пандемии коронавируса. Из важных турниров у нее еще нет медали взрослого чемпионата мира.

Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Алена Косторная.

www.imago-images.de/Global Look Press

Все результаты Камилы Валиевой в сезоне-2021/22:

  • Finlandia Trophy: 74,93 (КП) + 174,31 (ПП) = 249,24;
  • Этап Гран-при в России: 87,42 + 185,29 = 272,71;
  • Этап Гран-при в Канаде: 84,19 + 180,89 = 265,08;
  • Чемпионат России: 90,38 + 183,10 = 283,48;
  • Чемпионат Европы: 90,45 + 168,61 = 259,06;
  • Олимпиада-2022, командный турнир: 90,18 и 178,92 (не суммируются)
  • Олимпиада-2022, личный турнир: 82,16 + 141.93 = 224.09 (единственный турнир без медали)

Камила Валиева владеет всеми мировыми рекордами в женском фигурном катании:

  • Короткая программа – 90,45;
  • Произвольная программа – 185,29;
  • Общая сумма за две программы – 272,91

Все установлены еще до старта Олимпиады-2022. На чемпионате России Валиева улучшала общий мировой рекорд сразу на 11 баллов, но он не учитывается из-за правил ISU. В январе Валиева рассказывала: «Я катаюсь уже больше для себя». Победу на Олимпиаде Валиева называла своей детской мечтой. Именно из-за нее она в три года начала занятия фигурным катанием.

Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. Все участвовали на Олимпиаде-2022.

XinHua/Global Look Press

Что еще надо знать о достижениях Камилы Валиевой

На юниорском уровне Валиева побеждала в финале Гран-при и на чемпионате мира. Дарья Усачева и Алиса Лью на обоих турнирах входили в тройку вместе с ней. Усачева в этом сезоне получила тяжелую травму (подробно – тут), поэтому пропустила отбор на Олимпиаду. Алиса Лью выступала на Олимпиаде-2022, но не дошла до призов. 16-летняя фигуристка представляет США.

Во взрослых соревнованиях Валиева участвует всего полгода. По правилам туда допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет до 1 июля текущего года. В случае с сезоном-2021/22 ключевой датой считается 1 июля 2021 года. Это международные правила, но в России действуют послабления. Еще в прошлом сезоне Валиева каталась во взрослом чемпионате России.

Ее первым взрослым достижением внутри России и стало то самое серебро ЧР, но по регламенту Валиева не попала на чемпионат мира. Зато еще в сентябре 2020-го она поучаствовала в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Допустилась туда в порядке исключения – уже тогда федерация оценивала ее готовность к будущему олимпийскому турниру.

Серебро ЧР-2021 – одно из двух промежуточных поражений Валиевой на взрослом уровне до Олимпиады. На чемпионате России она проигрывала Анне Щербаковой. Чуть раньше было второе место на этапе Кубка России в Москве. Тогда Валиева проиграла Трусовой, которая еще занималась у Плющенко. Теперь есть первое серьезное олимпийское поражение.

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