«От этих шакалов защитить». Валиева после проката: не пришла к журналистам, устала, стала темой для других фигуристок
Камила Валиева выиграла короткую программу с результатом 82,16 балла на Олимпийских играх в Пекине.
Сразу после проката началась другая жизнь. Та, что так нервировала последние дни.
💧 После выступления она не стала общаться с прессой. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Влад Жуков. Уточнил: «Ни с телевизионщиками, ни с пишущими».
💧 Валиева не пришла на пресс-конференцию. Организаторы уточнили, что общение с организаторами после короткой программы – необязательно.
💧 Штаб сборной России по фигурному катанию сообщил, что Валиева почувствовала себя не очень хорошо после проката. Поэтому было решено отвезти ее в деревню для отдыха.
💧 Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина ссылалась на главу пресс-службы ОКР: «Выборнов сказал, что она плохо себя почувствовала. Подошла к раздевалке и не смогла прийти на пресс-конференцию».
💧 Президент ФФКР Александр Горшков отреагировал: «Комментариев не будет. Смотрю, чтобы от этих шакалов защитить». После этого он показал в сторону пишущей прессы, где находятся иностранные журналисты.
Ранее Валиева не общалась с журналистами после тренировок. Только дала небольшое интервью Первому каналу.
«Радуюсь, но уже эмоционально устала». Первые слова Валиевой в скандале: слезы, благодарность и семь часов на заседании
А вот какой была реакция фигуристок на участие Валиевой в короткой программе.
📢 Анастасия Губанова, выступающая за Грузию: «Это меня не касается никак, ничего не могу сказать».
📢 Американка Алиса Лью: «Не знаю, что случилось, но верю в чистый спорт».
📢 Японка Каори Сакамото: «Должны ли были Валиеву допустить до личных соревнований? Да. Справедливы ли эти соревнования? Не знаю, не хочу отвечать на этот вопрос, если позволите. Хочу сосредоточиться на своих выступлениях».
📢 Наша Анна Щербакова: «Мы с ней лично общаемся, но здесь никак комментировать не буду».