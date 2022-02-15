«От этих шакалов защитить». Валиева после проката: не пришла к журналистам, устала, стала темой для других фигуристок

Камила Валиева выиграла короткую программу с результатом 82,16 балла на Олимпийских играх в Пекине.

Сразу после проката началась другая жизнь. Та, что так нервировала последние дни.

💧 После выступления она не стала общаться с прессой. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Влад Жуков. Уточнил: «Ни с телевизионщиками, ни с пишущими».

💧 Валиева не пришла на пресс-конференцию. Организаторы уточнили, что общение с организаторами после короткой программы – необязательно.

💧 Штаб сборной России по фигурному катанию сообщил, что Валиева почувствовала себя не очень хорошо после проката. Поэтому было решено отвезти ее в деревню для отдыха.

💧 Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина ссылалась на главу пресс-службы ОКР: «Выборнов сказал, что она плохо себя почувствовала. Подошла к раздевалке и не смогла прийти на пресс-конференцию».

💧 Президент ФФКР Александр Горшков отреагировал: «Комментариев не будет. Смотрю, чтобы от этих шакалов защитить». После этого он показал в сторону пишущей прессы, где находятся иностранные журналисты.

Ранее Валиева не общалась с журналистами после тренировок. Только дала небольшое интервью Первому каналу.

«Радуюсь, но уже эмоционально устала». Первые слова Валиевой в скандале: слезы, благодарность и семь часов на заседании