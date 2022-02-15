  1. Главная
  2. Фигурное катание
  3. Материалы
  4. «От этих шакалов защитить». Валиева после проката: не пришла к журналистам, устала, стала темой для других фигуристок
Камила Валиева
Олимпиада-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#Камила Валиева #Олимпиада-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

«От этих шакалов защитить». Валиева после проката: не пришла к журналистам, устала, стала темой для других фигуристок

час назад
Михаил Морозов

Камила Валиева выиграла короткую программу с результатом 82,16 балла на Олимпийских играх в Пекине.

Сразу после проката началась другая жизнь. Та, что так нервировала последние дни.

💧 После выступления она не стала общаться с прессой. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Влад Жуков. Уточнил: «Ни с телевизионщиками, ни с пишущими».

💧 Валиева не пришла на пресс-конференцию. Организаторы уточнили, что общение с организаторами после короткой программы – необязательно.

💧 Штаб сборной России по фигурному катанию сообщил, что Валиева почувствовала себя не очень хорошо после проката. Поэтому было решено отвезти ее в деревню для отдыха.

💧 Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина ссылалась на главу пресс-службы ОКР: «Выборнов сказал, что она плохо себя почувствовала. Подошла к раздевалке и не смогла прийти на пресс-конференцию».

💧 Президент ФФКР Александр Горшков отреагировал: «Комментариев не будет. Смотрю, чтобы от этих шакалов защитить». После этого он показал в сторону пишущей прессы, где находятся иностранные журналисты.

Ранее Валиева не общалась с журналистами после тренировок. Только дала небольшое интервью Первому каналу.

«Радуюсь, но уже эмоционально устала». Первые слова Валиевой в скандале: слезы, благодарность и семь часов на заседании

А вот какой была реакция фигуристок на участие Валиевой в короткой программе.

📢 Анастасия Губанова, выступающая за Грузию: «Это меня не касается никак, ничего не могу сказать».

📢 Американка Алиса Лью: «Не знаю, что случилось, но верю в чистый спорт».

📢 Японка Каори Сакамото: «Должны ли были Валиеву допустить до личных соревнований? Да. Справедливы ли эти соревнования? Не знаю, не хочу отвечать на этот вопрос, если позволите. Хочу сосредоточиться на своих выступлениях».

📢 Наша Анна Щербакова: «Мы с ней лично общаемся, но здесь никак комментировать не буду».

Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Еще по теме
Под какую музыку Валиева катала короткую программу – ее написал московский композитор Рихтер, который не учился в консерватории
Валиева плакала и слушала, как ей аплодирует зал. Здесь все эмоции момента
Историческое выступление Валиевой, которое ждала вся страна – как это было: ошиблась на прыжке и завершила программу в слезах
Валиева допущена – но мне все равно очень грустно. Независимо от финала истории это пятно для всех
«Радуюсь, но уже эмоционально устала». Первые слова Валиевой в скандале: слезы, благодарность и семь часов на заседании
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Камила Валиева
#Олимпиада-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022