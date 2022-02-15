Под какую музыку Валиева катала короткую программу – ее написал московский композитор Рихтер, который не учился в консерватории
15 февраля в Пекине начался женский турнир по фигурному катанию. Фигуристки показали короткие программы, лучшей стала Камила Валиева, набравшая 82,16 балла. Ее короткая программа проходит под композицию In Memoriam Кирилла Рихтера.
Автор работал дизайнером и не имеет профессионального музыкального образования
Рихтеру 32 года. Он окончил только музыкальную школу по курсу фортепиано – экстерном, «из любопытства», пройдя семилетний курс за год.
Рихтер объяснял, что выбирал между специальностями, которые «приносят деньги и нет». Из-за этого он оставил музыку и перешел в графический дизайн. Но через четыре года бросил его из-за рутинности и вернулся к музыке.
«У меня есть периоды, когда я не понимаю, почему окружающие слишком добры ко мне. Ведь необъяснимо же, с какой стати с композитором-самоучкой выступают солисты – лауреаты конкурсов», – говорил он.
«Я просто люблю смешивать то, что не смешивается»
В медиа музыку Рихтера приписывают к направлению минимализма, но сам он не любит подобных определений.
«Мы сегодня имеем возможность вдохновляться не только Бахом, Жаном-Батистом Люлли или вообще средневековой музыкой, но и техно, рейвом – и все это сочетать. […] Я просто люблю смешивать то, что не смешивается».
Его карьера началась после того, как он в 2016 году выложил свои записи на SoundCloud. После этого его друг показал композиции шведскому лейблу 1631 Recordings, который и пригласил Рихтера для записи.
За прошедшие шесть лет он работал над крупными проектами, в том числе над музыкальной темой для Fox Sports перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. В 2021 году записал концертный мини-альбом с Манижей.
In Memoriam написана в память о погибших близких. Валиева посвятила программу своей покойной бабушке
Валиева проводит на взрослом уровне первый сезон – и сразу олимпийский. Она начинала его с другой короткой программой, которую исполняла под «Шторм» канадского композитора и бывшего фигуриста Эрика Редфорда.
В конце сентября 2021 года программу поменяли. Хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил это желанием «раскатить» Валиеву и показать зрителям, что она «становится взрослее».
По задумке тренеров, Валиева воплощает образ девушки, которая следует за бабочкой по саду. Глейхенгауз посчитал образ «воздушным, трогательным» и «абсолютно» подходящим Валиевой.
Рихтер хвалил программу и говорил, что ему близка эта интерпретация: «Для меня бабочка всегда была некоторая душа людей, которых уже нет». Он объяснил, что написал композицию в память о близких людях, «которых мы очень любили и которых, к сожалению, с нами нет».
Произвольную программу Валиева исполняет под «Болеро» Мориса Равеля. Прокаты пройдут 17 февраля, после них определятся имена призеров Олимпиады.
Произвольная программа Валиевой на командном турнире Олимпиады: