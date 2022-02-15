Под какую музыку Валиева катала короткую программу – ее написал московский композитор Рихтер, который не учился в консерватории

«У меня есть периоды, когда я не понимаю, почему окружающие слишком добры ко мне. Ведь необъяснимо же, с какой стати с композитором-самоучкой выступают солисты – лауреаты конкурсов», – говорил он.

«Я просто люблю смешивать то, что не смешивается»

В медиа музыку Рихтера приписывают к направлению минимализма, но сам он не любит подобных определений.

«Мы сегодня имеем возможность вдохновляться не только Бахом, Жаном-Батистом Люлли или вообще средневековой музыкой, но и техно, рейвом – и все это сочетать. […] Я просто люблю смешивать то, что не смешивается».