Историческое выступление Валиевой, которое ждала вся страна – как это было: ошиблась на прыжке и завершила программу в слезах
Какой получилась короткая программа Валиевой на Олимпиаде-2022
Камила Валиева выступила в короткой программе в женских соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Это ее первый выход на лед после момента, когда стало известно о положительной декабрьской допинг-пробе. Мы подробно разбирали аргументы, почему Валиева все-таки допущена к личному турниру. Расследование по ее делу еще продолжается.
Валиева выступала в заключительной разминке. Зал ее приветствовал:
Она выходила первой из фигуристок России. Так слушала советы от Тутберидзе, когда готовилась к короткой программе:
В короткой программе Валиева исполнила тройной аксель (ошибка), тройной флип, каскад тройной лутц/тройной тулуп:
Эмоции Валиевой в момент завершения программы. Кажется, она даже заплакала. Напоминаем: эта постановка посвящена ее умершей бабушке.
Так Валиева ожидала оценок. Никаких танцев уже не было, но Валиева улыбалась:
Камиле Валиевой 15 лет. Это ее первая Олимпиада в карьере. За прокат в короткой программе она получила 82,16 балла. В командном турнире она получала 90,18, но каталась без ошибок.
Так выглядит четверка лидеров после короткой программы:
- Камила Валиева (Россия) – 82,16;
- Анна Щербакова (Россия) – 80,20;
- Каори Сакамото (Япония) – 79,80.
- Александра Трусова (Россия) – 74,60.
Что еще надо знать о выступлении Валиевой на Олимпиаде-2022
Вокруг выступления Валиевой сохранялась атмосфера напряжения. Всех топ-участниц женской короткой программы на Олимпиаде-2022 спрашивали о соревновании с Валиевой. Почти все из них уходили от прямых ответов. Фигуристка Белл из США вообще рассказывала о радости за собственный приезд на Олимпиаду. Украинка Шаботова защитила Валиеву: «Смешно даже думать».
17 февраля пройдет произвольная программа у женщин на Олимпиаде-2022. Там участие Валиевой не гарантирует ей получение медали. Церемония награждения у женщин не состоится, если Валиева станет медалисткой. Россия до сих пор не награждена золотом за командный турнир по фигурному катанию. Та церемония уже не планируется до завершения Олимпиады.
МОК обещает проведение всех награждений в момент, когда официально завершится разбирательство по Валиевой. За полгода на взрослом уровне Валиева выиграла все турниры, где участвовала. Она стала чемпионкой России и чемпионкой Европы. Еще Валиева уже собрала все мировые рекорды по баллам в женском фигурном катании.
Валиева за всю Олимпиаду покажет программы минимум четыре раза. В командном турнире она выступала за Россию в короткой и произвольной. Оба раза выиграла – так принесла сборной максимальные 20 баллов. В заключительный день Олимпиады планируются показательные выступления. В них участие Валиевой пока остается под вопросом.