Историческое выступление Валиевой, которое ждала вся страна – как это было: ошиблась на прыжке и завершила программу в слезах

Что еще надо знать о выступлении Валиевой на Олимпиаде-2022

Вокруг выступления Валиевой сохранялась атмосфера напряжения. Всех топ-участниц женской короткой программы на Олимпиаде-2022 спрашивали о соревновании с Валиевой. Почти все из них уходили от прямых ответов. Фигуристка Белл из США вообще рассказывала о радости за собственный приезд на Олимпиаду. Украинка Шаботова защитила Валиеву: «Смешно даже думать».

17 февраля пройдет произвольная программа у женщин на Олимпиаде-2022. Там участие Валиевой не гарантирует ей получение медали. Церемония награждения у женщин не состоится, если Валиева станет медалисткой. Россия до сих пор не награждена золотом за командный турнир по фигурному катанию. Та церемония уже не планируется до завершения Олимпиады.