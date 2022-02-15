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Камила Валиева
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Историческое выступление Валиевой, которое ждала вся страна – как это было: ошиблась на прыжке и завершила программу в слезах

32 минуты назад
Александр Плеханов

Эмоция Валиевой в момент завершения программы.

Скриншот из трансляции на официальном сайте Первого канала

Какой получилась короткая программа Валиевой на Олимпиаде-2022

Камила Валиева выступила в короткой программе в женских соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Это ее первый выход на лед после момента, когда стало известно о положительной декабрьской допинг-пробе. Мы подробно разбирали аргументы, почему Валиева все-таки допущена к личному турниру. Расследование по ее делу еще продолжается.

Валиева выступала в заключительной разминке. Зал ее приветствовал:

На разминку фигуристки выходили в масках.

Скриншот из трансляции на официальном сайте Первого канала

Она выходила первой из фигуристок России. Так слушала советы от Тутберидзе, когда готовилась к короткой программе:

Валиева была на льду уже в момент, когда оценки получала американка Карен Чен.

Скриншот из трансляции на официальном сайте Первого канала

В короткой программе Валиева исполнила тройной аксель (ошибка), тройной флип, каскад тройной лутц/тройной тулуп:

Валиева ошиблась на приземлении после исполнения акселя.

Скриншот из трансляции на официальном сайте Первого канала

Эмоции Валиевой в момент завершения программы. Кажется, она даже заплакала. Напоминаем: эта постановка посвящена ее умершей бабушке.

Слезы Камилы Валиевой.

Скриншот из трансляции на официальном сайте Первого канала

Так Валиева ожидала оценок. Никаких танцев уже не было, но Валиева улыбалась: 

И передавала всем привет.

Скриншот из трансляции на официальном сайте Первого канала

Камиле Валиевой 15 лет. Это ее первая Олимпиада в карьере. За прокат в короткой программе она получила 82,16 балла. В командном турнире она получала 90,18, но каталась без ошибок.

Так выглядит четверка лидеров после короткой программы:

  1. Камила Валиева (Россия) – 82,16;
  2. Анна Щербакова (Россия) – 80,20;
  3. Каори Сакамото (Япония) – 79,80.
  4. Александра Трусова (Россия) – 74,60.

Что еще надо знать о выступлении Валиевой на Олимпиаде-2022

Вокруг выступления Валиевой сохранялась атмосфера напряжения. Всех топ-участниц женской короткой программы на Олимпиаде-2022 спрашивали о соревновании с Валиевой. Почти все из них уходили от прямых ответов. Фигуристка Белл из США вообще рассказывала о радости за собственный приезд на Олимпиаду. Украинка Шаботова защитила Валиеву: «Смешно даже думать».

17 февраля пройдет произвольная программа у женщин на Олимпиаде-2022. Там участие Валиевой не гарантирует ей получение медали. Церемония награждения у женщин не состоится, если Валиева станет медалисткой. Россия до сих пор не награждена золотом за командный турнир по фигурному катанию. Та церемония уже не планируется до завершения Олимпиады.

Камила Валиева на льду в Пекине.

Keystone Press Agency/Global Look Press

МОК обещает проведение всех награждений в момент, когда официально завершится разбирательство по Валиевой. За полгода на взрослом уровне Валиева выиграла все турниры, где участвовала. Она стала чемпионкой России и чемпионкой Европы. Еще Валиева уже собрала все мировые рекорды по баллам в женском фигурном катании.

Валиева за всю Олимпиаду покажет программы минимум четыре раза. В командном турнире она выступала за Россию в короткой и произвольной. Оба раза выиграла – так принесла сборной максимальные 20 баллов. В заключительный день Олимпиады планируются показательные выступления. В них участие Валиевой пока остается под вопросом.

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Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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