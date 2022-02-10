Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было

Что преодолела Валиева: травмы, проблемы с настроем и возможный уход в танцы

Проблемы другого уровня начались у Валиевой с юниоров – она дважды ломала ногу. Один перелом позволил начать подготовку к финалу юниорской серии Гран-при всего за три недели до его проведения. Потом Валиева вспоминала: не хватало дыхания, на тренировках оказалось сложно завершить программу. Результат того финала из 2019-го – ей проиграли Лью и Усачева.

Впечатления после: «Мне было больно, но я понимала, что там, скажем так, уже образовалась мозоль – то есть ничего страшного уже не произойдет. Просто надо тренироваться, стиснув зубы». Хотя Валиева рассказывала, что в детстве у нее были проблемы с настроем и стабильностью. Все поменялось после перехода в группу к Этери Тутберидзе – та не разрешала расслабляться.

Валиева пропускала весь сезон-2017/18. Причина такая же – перелом ноги. До этого был сильный провал по результатам. «Комсомольская правда» вспоминала, что в 2015-м Валиева заняла на первенстве Москвы 21-е место в младшем возрасте. Вместе с ней на том турнире выступала Александра Трусова. Тогда Трусова выиграла у Валиевой сразу 66 баллов.