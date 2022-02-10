Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было
Камила Валиева владеет всеми мировыми рекордами женского фигурного катания. В первый взрослый сезон она стала олимпийской чемпионкой. За полгода на взрослом уровне Валиева выигрывала каждый турнир, где участвовала. Почти везде улучшала собственные показатели по баллам. В январе 2022-го Валиева сказала: «Я уже катаюсь больше для себя». Все это – в 15 лет.
С ее олимпийской медалью возникла проблема. В декабрьской допинг-пробе Валиевой найдено микроскопическое содержание триметазидина (подробно – тут). Из-за этого организаторы отложили награждение за командный турнир Олимпиады. Теперь МОК консультируется с юристами. Это первый большой скандал в карьере 15-летней Камилы Валиевой.
Где побеждала Камила Валиева в сезоне-2021/22:
- Finlandia Trophy;
- Rostelecom Cup;
- Skate Canada;
- Чемпионат России;
- Чемпионат Европы;
- Олимпиада-2022 в команде.
После скандала с допинг-пробой все идут в инстаграм Валиевой. Сейчас там Россия – со словами поддержки
Что преодолела Валиева: травмы, проблемы с настроем и возможный уход в танцы
Проблемы другого уровня начались у Валиевой с юниоров – она дважды ломала ногу. Один перелом позволил начать подготовку к финалу юниорской серии Гран-при всего за три недели до его проведения. Потом Валиева вспоминала: не хватало дыхания, на тренировках оказалось сложно завершить программу. Результат того финала из 2019-го – ей проиграли Лью и Усачева.
Впечатления после: «Мне было больно, но я понимала, что там, скажем так, уже образовалась мозоль – то есть ничего страшного уже не произойдет. Просто надо тренироваться, стиснув зубы». Хотя Валиева рассказывала, что в детстве у нее были проблемы с настроем и стабильностью. Все поменялось после перехода в группу к Этери Тутберидзе – та не разрешала расслабляться.
Валиева пропускала весь сезон-2017/18. Причина такая же – перелом ноги. До этого был сильный провал по результатам. «Комсомольская правда» вспоминала, что в 2015-м Валиева заняла на первенстве Москвы 21-е место в младшем возрасте. Вместе с ней на том турнире выступала Александра Трусова. Тогда Трусова выиграла у Валиевой сразу 66 баллов.
Если бы Тутберидзе не приняла Валиеву в группу, у нее самой существовал запасной вариант. Его Валиева проговаривала вместе с мамой: «Она сказала, что вот если Этери Георгиевна тебя возьмет, ты продолжаешь кататься. Если нет, то мы заканчиваем. И пробуем идти в танцы. Меня взяли на испытательный срок. Я и осталась». Так мир получил топовую фигуристку.
Хотя выбор между видами спорта стоял перед Валиевой с раннего детства. Еще в три года по желанию мамы она попала на занятия по гимнастике, балету, танцам и фигурному катанию. Чуть позже пришлось выбирать – Валиева пошла на каток. Она начала занятия фигурным катанием в Казани, но в 2012-м вынужденно попала в Москву из-за работы родителей.
Смерть бабушки оставила отпечаток в программах Валиевой. Именно ей посвящена короткая программа в сезоне-2021/22. В ноябре она плакала, а после проката на Олимпиаде проясняла: «У меня было так много энергии, чтобы закончить эту короткую программу. Я катаюсь для своей бабушки, которая скончалась, поэтому я думаю, что это чувство завладело мной».
Главная программа в карьере Валиевой: внучка Пикассо писала фан-клубу, а художник подарил картину
На Олимпиаду-2022 Камила Валиева приехала с короткой программой под музыку Кирилла Рихтера. Она так восхитила актера Алека Болдуина, что у него завязалась заочная переписка с Тутберидзе. Болдуин сравнил исполнение с искусством. В произвольной Валиева оставила «Болеро» – эту программу она накатывала еще в прошлом сезоне. И даже получала критику.
Настоящим искусством в исполнении Валиевой считается другая программа – «Девочка на шаре». Она катает ее в образе девочки, которая изображена на картине Пабло Пикассо. Валиева исполняла короткую программу «Девочка на шаре» в двух сезонах – 18/19 и 19/20. Именно эта программа сделала ее узнаваемой у болельщиков даже за пределами России.
Валиева вспоминала: «Внучка Пикассо писала моему фан-клубу, чтобы я к ним приехала». Позже фан-клуб Валиевой публиковал такое сообщение от Дианы Пикассо: «Вот это достижение! Камила самым прекрасным образом отдала дань уважения «Девочке на шаре». Поздравляю, дорогая Камила!» До этого Диана Пикассо отмечала грацию Валиевой и ее передачу образа.
Этери Тутберидзе публично называла программу «Девочка на шаре» своей любимой. Так Валиева комментировала признание Тутберидзе: «Даже не знаю. Это необычно и очень приятно. Мне и самой нравится эта программа». Сейчас Валиева иногда использует ее в показательных выступлениях (например, на шоу Тутберидзе). Но своей любимой все-таки считает «Болеро».
Первый канал показывал видео о «Девочке на шаре», где сама Валиева объясняла задумку:
В 2020 году Камила Валиева смотрела на картину «Девочка на шаре» в Пушкинском музее:
В 2022-м уже держала такую же картину в руках. Ее подарил художник Александр Садыков:
Кто и как повлиял на Валиеву: бегала перед уборщицами, заставляла хореографа приходить раньше
Сейчас Валиева прогрессирует не только по оценкам. Ее выступление на Олимпиаде-2022 – показательный момент. В произвольной программе в командном турнире она набрала 178,92. На тренировку произвольной перед личным турниром Валиева вышла с набором из четырех четверных прыжков и акселя. Она уже близка к пяти четверным, о которых так мечтает Трусова.
Так ее характеризует Этери Тутберидзе: «Девочка, в которой слишком много таланта». Валиева постоянно работает над собой, но у Тутберидзе сложности возникали и у нее. На тренировках спортсменки полностью катают программы, пока они не получатся. Задача – чистое исполнение с первого раза. Если удается, дальше можно работать в другом режиме и пробовать прыжки.
В таком графике и сформировалась карьерная позиция Камилы Валиевой: «Ты не можешь отдохнуть, потому что видишь, что все остальные работают». Но и по ее детской карьере надо знать несколько ключевых фамилий. Эти люди повлияли на прогресс Валиевой, ее попадание в группу Этери Тутберидзе и будущие медали на всех уровнях. Фиксируем и запоминаем:
- Ксения Иванова;
- Марина Кудрявцева;
- Игорь Лютиков;
- Наталья Дубинская;
- Станислав Ковалев;
- Мария Касумова.
Хореограф Мария Касумова обучала Валиеву, когда та занималась у разных тренеров в Москве. Ее главное воспоминание о Валиевой: «Мой рабочий день начинался в 8 утра. Знаете, во сколько она заставила меня приходить? К 6:45. Просто сказала однажды: «Мария, а давайте мы с вами будем трудиться больше! Там есть еще один лед до утренней тренировки».
Рост Камилы Валиевой – 160 сантиметров. В детстве она была такой маленькой, что это повлияло на перспективы в гимнастике. Ксения Иванова стала первым тренером Валиевой в фигурном катании. Ее никакой рост не смущал – Иванова даже выделяла физические данные. Марина Кудрявцева стала первым тренером Валиевой на ее московском этапе карьеры.
Для Игоря Лютикова она оказалась первой ученицей в «Москвиче». Утром он заставлял восьмилетнюю Валиеву бегать по 30 минут в зале, где женщины убирали пол. Так она укрепляла стопы. У Лютикова Валиева выучила двойной аксель, на тренировках у Натальи Дубинской и Станислава Ковалева изучила тройные прыжки. С таким набором и пошла к Тутберидзе.
Уже там вклад в развитие Валиевой внес и Сергей Розанов: поставил тройной аксель еще перед собственным уходом к Плющенко (подробно – тут). Валиева благодарила его в инстаграме. Сейчас ей занимаются Железняков, Глейхенгауз и Дудаков и другие. Сама Валиева больше впечатлена Тутберидзе: «Не знаю ни одного другого тренера, который столько бы работал!»
Почему Камила Валиева считается уникальной фигуристкой
🔗 Пластика движений во время катания у нее сочетается с прыжковыми умениями. Часто у фигуристок выделяется что-то одно.
🔗 Елена Радионова детально объясняла уникальность Валиевой: «Кроме владения прыжками ультра-си, она еще и нереальная катальщица, у нее классные спирали, вращения».
🔗 Валиева постоянно работает над собой. Разница с другими фигуристками: она перешла из юниоров уже подготовленной ко взрослому катанию.
🔗 В 2020 году Владислав Жуков описывал в материале для ТАСС разницу Валиевой и других фигуристок. В ее прокате никто не ждет ошибок, а еще у Валиевой нет прототипов из прошлого.
🔗 Сила Валиевой – баланс. Наталья Бестемьянова расписывала ее качества: «Фантастические прыжки, грация, чувство позы, вращения. Она очень сбалансированная фигуристка».
🔗 Еще Валиева так быстро прогрессирует, что уже за полгода перекрыла все исторические достижения в фигурном катании. На ЧР она набирала баллы на уровне Марка Кондратюка.
Победа Валиевой на Олимпиаде – исполнение детской мечты. До допинг-пробы у нее не было скандалов
Всего за один сезон Валиева стала безоговорочным первым номером в женском фигурном катании. Это не отобрало у нее скромность – после каждого удачного проката Валиева публично благодарит тренеров. Однажды даже сказала, что они терпели ее на тренировках. В этом Камила Валиева похожа на Марка Кондратюка, с которым дружит и в обычной жизни.
На юниорском уровне Валиева взяла все титулы. Дошло до того, что она называла себя своим соперником. Валиева объясняла: ей не так важно, есть ли рядом кто-то еще. Главное – личный прогресс. Поэтому она расстраивается из-за любого падения или ошибки. Так было и после выступления в произвольной программе в команде на Олимпиаде-2022.
Первое фото в инстаграме Камилы Валиевой – медаль первенства Москвы. Ее Валиева взяла в январе 2017 года. Софья Муравьева и Майя Хромых – герои другой фотографии из марта 2017-го. Муравьева занимается у Плющенко и до сих пор катается в юниорах. Хромых тренируется у Тутберидзе вместе с Валиевой. Сама Валиева имеет золото ЧР, ЧЕ-2022 и Олимпиады-2022.
Именно Олимпиада-2022 была главным карьерным стартом в жизни Камилы Валиевой. Все это понимала и федерация. Поэтому Валиева еще в прошлом сезоне попала на контрольные прокаты взрослой сборной России, хотя не могла участвовать на взрослых международных соревнованиях. На решение повлияли юниорские достижения Валиевой – тех соперников она быстро переросла.
На Олимпиаде все обсуждали слова Валиевой после командного золота: «Это была детская мечта, я с трех лет говорила маме, что я стану олимпийской чемпионкой». Это не просто красивое высказывание под медаль – Валиева вспоминала такое еще в 2019-м. Тогда говорила о возможной олимпийской победе: «Это, наверное, первое, что я сказала, когда встала на коньки».
Тутберидзе считает Валиеву одной из своих любимых учениц, хотя иногда мотивирует сразу после прокатов: «Ты не оставляешь возможности себя хвалить». Но уже в следующий раз называет Валиеву героем. Зато фанаты Валиевой что-то знали еще в 2019-м. На одном фото – концентрация разных чемпионских поколений из группы Тутберидзе между олимпийскими циклами: