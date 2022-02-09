Что надо знать о допинг-пробе Валиевой в первый день скандала: когда взята, какое вещество найдено, какое наказание с учетом возраста
Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022. Дальше случился неожиданный перенос церемонии награждения. МОК объяснял это необходимостью юридических консультаций.
Ситуация осложнялась инсайдами издания Inside The Games. Сначала оно написало о допинге у русского фигуриста, потом – конкретно о Камиле Валиевой. Подробный разбор всего скандала – по ссылке.
Что известно по ситуации с допинг-пробой Камилы Валиевой
📍 Inside The Games уточняет: Валиевой нет 16 лет. Поэтому она официально не называется виновной. Наказание в любом случае будет мягче – опять же из-за возраста.
📍 The Guardian не называет Валиеву виновной, но пишет о самой допинг-пробе. Там найдено вещество, которое не влияет на спортивные результаты.
📍 Информацию от Inside The Games подтверждает «Чемпионат». Факты оттуда: вещество найдено в микродозе. Оно не влияет на результаты и найдено еще в декабре. Это не наркотик.
📍 «Матч ТВ» всех успокаивает через телеграм-канал Василия Конова: «Это звучит страшно, но таковым не является по сути». Все пробы Валиевой на Олимпиаде-2022 были отрицательными.
📍 «СЭ» вписывается в историю с подробностями о веществе. Якобы оно способствует лечению кардиологических проблем. Третий источник подтверждает – влияния на результаты нет.
📍 Дополнительный комментарий от Василия Конова: в телеграм-канале он официально написал название найденных следов вещества. Это препарат триметазидин.
📍 Камила Валиева принесла России 20 баллов в командном турнире. Если их просто убрать, сборная откатится на третье место. Если Россия каким-то образом будет исключена, третьей станет Канада.
«СЭ» успокаивает через комментарий спортивного юриста: «У МОК нет полномочий дисквалифицировать или что-то определять, если проба бралась не в период Олимпийских игр». И тут же бомбит собственным инсайдом: сборная России будет лишена медали в командном турнире, а Камила Валиева исключена из личных соревнований.
Позже «СЭ» удалил этот инсайд и выпустил опровержение: решение не принято. Оно ожидается к 13:00 по Пекину (8:00 Мск).
Официальные лица по-прежнему отказываются от комментариев. Сама Камила Валиева не вышла на тренировку в Пекине. Вместе с ней ее пропустили Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов. По ним было отдельное объяснение причин пропуска, по Валиевой – нет. Анна Щербакова и Александра Трусова занимаются в полном объеме.
Для чего используется триметазидин и кто еще на нем попадался
При его применении сокращается частота приступов стенокардии. Бывший глава антидопинговой службы ОКР Николай Дурманов еще в 2018 году объяснял «СЭ»: «Он очень похож на мельдоний – и по действиям, и по механизму действия». Дурманов вспоминал, что триметазидин был запрещен раньше мельдония. Его мнение – сам запрет получился несправедливым.
Мельдоний и триметазидин – метаболические препараты. Другая функция триметазидина: он применяется при шуме в ушах и головокружении. На комментариях Дурманова основано все впечатление по триметазидину в спорте. В другом интервью он еще раз говорил о триметазидине и мельдонии: «Они, скорее, профилактические и уберегают спортсменов от проблем».
В 2018 году проба бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительный результат на триметазидин. Тогда CAS аннулировал все ее достижения на Олимпиаде-2018. Сама Сергеева в тот момент отказалась от вскрытия второй допинг-пробы. В объяснениях отдельно подчеркивалось, что препарат используют люди с сердечной недостаточностью.
Чем запомнилась Валиева в этом сезоне и на Олимпиаде-2022
Она побеждала на всех турнирах, где участвовала:
- Finlandia Trophy;
- Rostelecom Cup;
- Skate Canada;
- Чемпионат России;
- Чемпионат Европы;
- Олимпиада-2022 в команде.
Камила Валиева проводит на взрослом уровне первый сезон, но подводилась к составу специально под Олимпиаду-2022. Уже в прошлом году она в порядке исключения попадала на контрольные прокаты взрослой сборной России. За полгода на взрослом уровне Валиева перекрыла все рекорды в женском фигурном катании.
На Олимпиаде-2022 Валиева установила олимпийский рекорд по баллам в короткой программе. Позже она стала первой девушкой, которая исполнила четверной прыжок на Олимпиаде. Напоминаем: эра четверных во взрослом женском фигурном катании началась уже после Олимпиады-2018, где выиграла Алина Загитова.
Уже после выступления на Олимпиаде-2022 Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal. Американский актер Алек Болдуин (2,4 миллиона подписчиков) сравнивал в соцсетях катание Валиевой и искусство: «Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира».
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