Что надо знать о допинг-пробе Валиевой в первый день скандала: когда взята, какое вещество найдено, какое наказание с учетом возраста

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022. Дальше случился неожиданный перенос церемонии награждения. МОК объяснял это необходимостью юридических консультаций.

Ситуация осложнялась инсайдами издания Inside The Games. Сначала оно написало о допинге у русского фигуриста, потом – конкретно о Камиле Валиевой. Подробный разбор всего скандала – по ссылке.

Что известно по ситуации с допинг-пробой Камилы Валиевой

📍 Inside The Games уточняет: Валиевой нет 16 лет. Поэтому она официально не называется виновной. Наказание в любом случае будет мягче – опять же из-за возраста.

📍 The Guardian не называет Валиеву виновной, но пишет о самой допинг-пробе. Там найдено вещество, которое не влияет на спортивные результаты.

📍 Информацию от Inside The Games подтверждает «Чемпионат». Факты оттуда: вещество найдено в микродозе. Оно не влияет на результаты и найдено еще в декабре. Это не наркотик.

📍 «Матч ТВ» всех успокаивает через телеграм-канал Василия Конова: «Это звучит страшно, но таковым не является по сути». Все пробы Валиевой на Олимпиаде-2022 были отрицательными.