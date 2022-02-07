фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Камила Валиева
Олимпиада-2022
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Марк Кондратюк #Россия на Олимпийских играх-2022

Россия отказалась от замен в командном турнире на Олимпиаде-2022. Это сенсация – и минус две медали для фигуристов

07 февраля, 06:38
Александр Плеханов

Сборная России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

XinHua/Global Look Press

Сборная России по фигурному катанию – победитель командного турнира на Олимпиаде-2022. Она досрочно взяла золотую медаль по итогам семи видов из восьми. Еще Россия отказалась от замен, когда в командном турнире еще оставались произвольные программы в танцах, парах и женских одиночных соревнованиях. 

Выступали те, кто уже показывал короткие программы:

Камила Валиева попала в заявку в двух программах командного турнира. Она владеет всеми рекордами в женском фигурном катании.

XinHua/Global Look Press

Почему замены в командном турнире – это так важно

Регламент разрешает проведение двух замен в командном турнире. Они возможны между короткими и произвольными программами. Для каждого фигуриста важно откатать хотя бы одну программу за сборную. Если она попадает в тройку, медали получает каждый представитель команды на турнире. Поэтому многие федерации стремятся сделать больше замен.

Кто пролетел мимо командного турнира от России и не получил командную олимпийскую золотую медаль:

  • Анна Щербакова – действующая чемпионка мира;
  • Александра Трусова – призер ЧР, ЧМ, ЧЕ и девушка с пятью четверными прыжками;
  • Евгений Семененко – участник ЧМ-2021 и ЧЕ-2022;
  • Андрей Мозалев – бронзовый призер ЧР-2022;
  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – чемпионы Европы-2020;
  • Евгения Тарасова/Владимир Морозов – серебряные призеры в команде на ОИ-2018;
  • Диана Дэвис/Глеб Смолкин – серебряные призеры ЧР-2022;
  • Александра Степанова/Иван Букин – пятикратные медалисты чемпионатов Европы.

Александра Степанова и Иван Букин.

AFLO/Global Look Press

Только Степанова и Букин не имели формальной возможности принять участие в командном турнире. Объяснение из ФФККР: они готовятся по индивидуальному плану. К 6 февраля Степанова и Букин до сих пор не вылетели в Пекин. Все остальные фигуристы находились в Китае и были доступными для замен. Отсутствие этих замен – неожиданность.

Даже сборные-конкуренты их делали У США произвольную программу пропустил лучший фигурист мира Нэтан Чен. Японцы меняют фигуристку Хигучи на Сакамото. Все это происходит на фоне раскладов, что Россия закрепляется в статусе главного фаворита Олимпиады-2022 в командном турнире. Есть три очка преимущества перед видами, где у фигуристов из России хорошие шансы на место в двойке.

Везде ли нужны эти замены

У мужчин все было ясно: Марк Кондратюк – самый стабильный фигурист России в мужском составе. Его замена в командном турнире смотрелась рискованно. Кондратюк перед Олимпиадой выиграл чемпионат России и чемпионат Европы. Семененко и Мозалев боролись за место на Олимпиаде. Важно: за Россию в командном турнире Олимпиады-2022 выступали вообще все действующие чемпионы Европы.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Кацалапов участвовал на Олимпиаде-2014, но выступал с другой партнершей. И там уже брал командное золото.

AFLO/Global Look Press

В танцах возникла неожиданная проблема: Виктория Синицина и Никита Кацалапов проиграли короткую программу (подробно – тут). Из-за отсутствия Степановой и Букина оставалась одна возможность для сомнительной замены – Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Чемпионат Европы показал, что мировые судьи их пока совсем не принимают. Там они были седьмыми.

Парное катание – один из двух интересных видов со стороны замен. Каждая из трех пар имела бы равные возможности на максимальное количество баллов. И каждая из них будет претендовать на попадание в призовую тройку личного турнира. Тарасова и Морозов выделялись опытом из-за выступления в командном турнире четырехлетней давности, но остались запасными.

Сложнее всего женщинам-одиночницам: там без гарантированной медали теперь остались Трусова и Щербакова. Сейчас вокруг этого и развивается главное обсуждение. Обе выступают на взрослом уровне не первый сезон, выигрывали медали чемпионатов Европы и мира. Зато медалисткой Олимпиады быстрее стала Камила Валиева – она катается со взрослыми полгода. 

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы Европы и чемпионы мира. Они дебютировали на Олимпиаде в командном турнире.

XinHua/Global Look Press

Какие замены были у России на других Олимпиадах

Командный турнир дебютировал на Олимпиаде в 2014 году. Россия сразу взяла в нем золото. Замены на том турнире производились в танцах и парах. Аделина Сотникова позже стала олимпийской чемпионкой в личных соревнованиях. Но она не участвовала в командных – там обе программы откатала Юлия Липницкая. Зато Липницкая позже провалила личный турнир.

Интересно, что на той же Олимпиаде участвовал Никита Кацалапов. Он катался в паре с Еленой Ильиных – и стал с ней в дуэте командным чемпионом Олимпиады. Сейчас Калацапов – капитан России в новом командном турнире. В 2018-м у России были замены в парах и у женщин. Тогда Евгения Медведева и Алина Загитова стали серебряными призерами Олимпиады.

Россия выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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Комментарии (1)
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Александр Ермакович
07 февраля, 13:52

Победителям должны заплатить по 4 миллиона, если бы были замены, то расход был бы в 2 раза больше, а так руководство сэкономило себе.

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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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