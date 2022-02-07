Россия отказалась от замен в командном турнире на Олимпиаде-2022. Это сенсация – и минус две медали для фигуристов
Сборная России по фигурному катанию – победитель командного турнира на Олимпиаде-2022. Она досрочно взяла золотую медаль по итогам семи видов из восьми. Еще Россия отказалась от замен, когда в командном турнире еще оставались произвольные программы в танцах, парах и женских одиночных соревнованиях.
Выступали те, кто уже показывал короткие программы:
- Мужчины – Марк Кондратюк;
- Женщины – Камила Валиева;
- Спортивные пары – Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
- Танцевальные дуэты – Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Почему замены в командном турнире – это так важно
Регламент разрешает проведение двух замен в командном турнире. Они возможны между короткими и произвольными программами. Для каждого фигуриста важно откатать хотя бы одну программу за сборную. Если она попадает в тройку, медали получает каждый представитель команды на турнире. Поэтому многие федерации стремятся сделать больше замен.
Кто пролетел мимо командного турнира от России и не получил командную олимпийскую золотую медаль:
- Анна Щербакова – действующая чемпионка мира;
- Александра Трусова – призер ЧР, ЧМ, ЧЕ и девушка с пятью четверными прыжками;
- Евгений Семененко – участник ЧМ-2021 и ЧЕ-2022;
- Андрей Мозалев – бронзовый призер ЧР-2022;
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – чемпионы Европы-2020;
- Евгения Тарасова/Владимир Морозов – серебряные призеры в команде на ОИ-2018;
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин – серебряные призеры ЧР-2022;
- Александра Степанова/Иван Букин – пятикратные медалисты чемпионатов Европы.
Только Степанова и Букин не имели формальной возможности принять участие в командном турнире. Объяснение из ФФККР: они готовятся по индивидуальному плану. К 6 февраля Степанова и Букин до сих пор не вылетели в Пекин. Все остальные фигуристы находились в Китае и были доступными для замен. Отсутствие этих замен – неожиданность.
Даже сборные-конкуренты их делали У США произвольную программу пропустил лучший фигурист мира Нэтан Чен. Японцы меняют фигуристку Хигучи на Сакамото. Все это происходит на фоне раскладов, что Россия закрепляется в статусе главного фаворита Олимпиады-2022 в командном турнире. Есть три очка преимущества перед видами, где у фигуристов из России хорошие шансы на место в двойке.
Везде ли нужны эти замены
У мужчин все было ясно: Марк Кондратюк – самый стабильный фигурист России в мужском составе. Его замена в командном турнире смотрелась рискованно. Кондратюк перед Олимпиадой выиграл чемпионат России и чемпионат Европы. Семененко и Мозалев боролись за место на Олимпиаде. Важно: за Россию в командном турнире Олимпиады-2022 выступали вообще все действующие чемпионы Европы.
В танцах возникла неожиданная проблема: Виктория Синицина и Никита Кацалапов проиграли короткую программу (подробно – тут). Из-за отсутствия Степановой и Букина оставалась одна возможность для сомнительной замены – Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Чемпионат Европы показал, что мировые судьи их пока совсем не принимают. Там они были седьмыми.
Парное катание – один из двух интересных видов со стороны замен. Каждая из трех пар имела бы равные возможности на максимальное количество баллов. И каждая из них будет претендовать на попадание в призовую тройку личного турнира. Тарасова и Морозов выделялись опытом из-за выступления в командном турнире четырехлетней давности, но остались запасными.
Сложнее всего женщинам-одиночницам: там без гарантированной медали теперь остались Трусова и Щербакова. Сейчас вокруг этого и развивается главное обсуждение. Обе выступают на взрослом уровне не первый сезон, выигрывали медали чемпионатов Европы и мира. Зато медалисткой Олимпиады быстрее стала Камила Валиева – она катается со взрослыми полгода.
Какие замены были у России на других Олимпиадах
Командный турнир дебютировал на Олимпиаде в 2014 году. Россия сразу взяла в нем золото. Замены на том турнире производились в танцах и парах. Аделина Сотникова позже стала олимпийской чемпионкой в личных соревнованиях. Но она не участвовала в командных – там обе программы откатала Юлия Липницкая. Зато Липницкая позже провалила личный турнир.
Интересно, что на той же Олимпиаде участвовал Никита Кацалапов. Он катался в паре с Еленой Ильиных – и стал с ней в дуэте командным чемпионом Олимпиады. Сейчас Калацапов – капитан России в новом командном турнире. В 2018-м у России были замены в парах и у женщин. Тогда Евгения Медведева и Алина Загитова стали серебряными призерами Олимпиады.
Россия выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
Победителям должны заплатить по 4 миллиона, если бы были замены, то расход был бы в 2 раза больше, а так руководство сэкономило себе.