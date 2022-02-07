Россия отказалась от замен в командном турнире на Олимпиаде-2022. Это сенсация – и минус две медали для фигуристов

Только Степанова и Букин не имели формальной возможности принять участие в командном турнире. Объяснение из ФФККР: они готовятся по индивидуальному плану. К 6 февраля Степанова и Букин до сих пор не вылетели в Пекин. Все остальные фигуристы находились в Китае и были доступными для замен. Отсутствие этих замен – неожиданность.

Даже сборные-конкуренты их делали У США произвольную программу пропустил лучший фигурист мира Нэтан Чен. Японцы меняют фигуристку Хигучи на Сакамото. Все это происходит на фоне раскладов, что Россия закрепляется в статусе главного фаворита Олимпиады-2022 в командном турнире. Есть три очка преимущества перед видами, где у фигуристов из России хорошие шансы на место в двойке.

Везде ли нужны эти замены

У мужчин все было ясно: Марк Кондратюк – самый стабильный фигурист России в мужском составе. Его замена в командном турнире смотрелась рискованно. Кондратюк перед Олимпиадой выиграл чемпионат России и чемпионат Европы. Семененко и Мозалев боролись за место на Олимпиаде. Важно: за Россию в командном турнире Олимпиады-2022 выступали вообще все действующие чемпионы Европы.