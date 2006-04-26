Камила Валиева

Дата рождения
26 апреля 2006 г.
Достижения
Чемпионка России (2022)
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Фигурное катание
Прокат Валиевой на Олимпиаде 2022 в Пекине - видео выступления произвольной программы
#Камила Валиева
Фигурное катание
Во сколько Камила Валиева выступит в произвольной программе на Зимних Олимпийских играх 2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Валиева вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде-2022. Пресс-атташе ФФККР говорит, что она не отстранена
#Камила Валиева
Фигурное катание
Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Все чемпионы Европы-2022 выступят в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Материалы
Валиева показала новую программу – она посвящена Олимпиаде: закрылась капюшоном и заплакала вместе с залом
#Камила Валиева
Как дела у Валиевой, как идет допинг-расследование и что произошло в этой истории за полгода после шумихи
#Камила Валиева
Россия потеряла максимальные квоты на ЧМ по фигурке, хотя почти везде побеждает – как теперь все вернуть
#фигурное катание
Зачем повышается возрастной ценз в фигурном катании – и на кого эта реформа повлияет сильнее всего
#фигурное катание
Сколько фигуристы из России заработали за выступление на Кубке Первого канала-2022
#фигурное катание
Как выросла популярность Валиевой после Олимпиады: инст Х5 и набрал миллион, в яндексе более 900 тысяч запросов, теги в топе твиттера
#Камила Валиева
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