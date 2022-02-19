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Камила Валиева
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Как выросла популярность Валиевой после Олимпиады: инст Х5 и набрал миллион, в яндексе более 900 тысяч запросов, теги в топе твиттера

час назад

Перед стартом Олимпийских игр-2022 Камила Валиева выиграла чемпионат России и чемпионат Европы по фигурному катанию.

AFLO/Global Look Press

Камила Валиева – главная фигуристка на Олимпиаде-2022. Не по титулам, но по популярности.

Мы проверили инстаграм Валиевой через сервис Social Blade. Там рассчитывается количество подписчиков в аккаунте за каждый день. Люди массово подписывались на Валиеву с 6 февраля – тогда состоялась командная короткая программа у женщин. За все время нахождения Валиевой в Пекине ее инстаграм ежедневно получал от 19 до 70 тысяч новых подписчиков.

Главный пост в инстаграме Валиевой – видео с фрагментами ее короткой программы, который опубликован до начала всех событий. На данный момент он последний в ленте, поэтому люди именно туда пошли в комментарии, когда узнали о положительной допинг-пробе Валиевой. Этот пост стал местом выражения слов поддержки. Там отметились даже те, кто сами имеют миллионы подписчиков: Ольга Бузова, Иосиф Пригожин, Павел Воля и другие.

Так изменился инстаграм Камилы Валиевой за время Олимпиады-2022:

Гол

Камила Валиева взяла на Олимпиаде-2022 командное золото. Для России итоги считаются предварительными, потому что по-прежнему продолжается допинговое разбирательство. В личном турнире Валиева осталась четвертой, хотя лидировала после короткой программы. 18 февраля она прилетела в Россию – люди в аэропорту встречали ее аплодисментами.

Именно 18 февраля – день с максимальным приростом подписчиков в инстаграме Валиевой за все время Олимпиады. Произвольная программа в женском турнире проходила 17 февраля. После нее на Валиеву подписались 257 тысяч человек. Почему это важно: за одни сутки Валиева набрала больше подписчиков, чем за всю карьеру до этого перед стартом Олимпийских игр.

Популярность Камилы Валиевой выросла не только в инстаграме. Ее известность подчеркивают запросы в Yandex Wordstat. Только за одну олимпийскую неделю там было более 900 тысяч показов различных вариаций запроса с ее именем и фамилией. 10 февраля фанаты Валиевой выводили хэштег #КамиМыСТобой в топ твиттера. Посты с ним появляются до сих пор.

Показательный график и у Google Trends. Это всплески по Валиевой за 90 дней: мировые рекорды, победа на ЧР-2022, победа на ЧЕ-2022 и Олимпиада.

На Олимпиаде было несколько всплесков. Они связаны с выступлениями Валиевой и с новостями по допинг-разбирательству.

Google Trends

Добавились подписчики в аккаунтах Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Перед стартом Олимпиады обе опережали Валиеву в инстаграме, а сейчас уже проигрывают. Щербакова получила 300 тысяч подписчиков (половину – за 18 февраля). Их количество растет и сейчас. Примерно 350 тысяч подписчиков получила Трусова. Она запомнилась прыжками и истерикой.

Так теперь выглядит топ русской женской фигурки по подписчикам:

  • Евгения Медведева – 1,3 млн;
  • Алина Загитова – 1 млн;
  • Камила Валиева – 1 млн (рост продолжается);
  • Александра Трусова – 703 тысячи (рост продолжается);
  • Анна Щербакова – 587 тысяч (рост продолжается);
  • Елизавета Туктамышева – 340 тысяч.

Сейчас женское фигурное катание волнует всех намного больше, чем было даже на Олимпиаде в Сочи. Чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова имеет в инстаграме всего 92 тысячи подписчиков. На Юлию Липницкую подписаны 408 тысяч человек. Она брала командное золото на той же Олимпиаде. Обе уже давно завершили профессиональную карьеру.

В Москве появлялись баннеры со словами поддержки для Камилы Валиевой. Ее отметил даже Роскосмос.

Keystone Press Agency/Global Look Press

РИА Новости и Brand Analytics проводили исследования. Хэштег #Валиева выходил в топ фигурного катания в день проведения произвольной программы. 18 февраля Камила Валиева стала лидером по упоминанию среди всех спортсменов в русскоязычных медиа. По числу упоминаний она в два раза опередила Трусову и Щербакову.

Камила Валиева боялась растущей популярности, но уже научилась под нее подстраивается. Осенью Валиева рассказывала о том, чему научилась (цитата по «Чемпионату»): «Что нужно быть скромнее и вежливее с людьми. Как-то так. Мне так, наверное, удобнее, не знаю почему, так я внутренне ощущаю себя спокойнее, безопаснее, когда немного скрываюсь».

В декабре Валиева показывала другую сторону популярности. Уже тогда она морально подготовилась к давлению, которое случилось на Олимпиаде. Потому что говорила такое: «Чувствуется, что нельзя допускать ошибки. Никто не смотрит на возраст. Если делаешь ошибку, сразу начинают обсуждать. Ты ведешь себя более сдержанно на публике. Но это норма».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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