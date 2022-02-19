Как выросла популярность Валиевой после Олимпиады: инст Х5 и набрал миллион, в яндексе более 900 тысяч запросов, теги в топе твиттера

Камила Валиева – главная фигуристка на Олимпиаде-2022. Не по титулам, но по популярности.

Мы проверили инстаграм Валиевой через сервис Social Blade. Там рассчитывается количество подписчиков в аккаунте за каждый день. Люди массово подписывались на Валиеву с 6 февраля – тогда состоялась командная короткая программа у женщин. За все время нахождения Валиевой в Пекине ее инстаграм ежедневно получал от 19 до 70 тысяч новых подписчиков.

Главный пост в инстаграме Валиевой – видео с фрагментами ее короткой программы, который опубликован до начала всех событий. На данный момент он последний в ленте, поэтому люди именно туда пошли в комментарии, когда узнали о положительной допинг-пробе Валиевой. Этот пост стал местом выражения слов поддержки. Там отметились даже те, кто сами имеют миллионы подписчиков: Ольга Бузова, Иосиф Пригожин, Павел Воля и другие.

Так изменился инстаграм Камилы Валиевой за время Олимпиады-2022: