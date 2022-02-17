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Александра Трусова
Олимпиада-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Александра Трусова #Олимпиада-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Трусова впервые в истории женского фигурного катания прыгнула пять четверных и приземлила – как это было

час назад

Фигуристка Александра Трусова представила произвольную программу на Олимпиаде-2022. На нее она заявила пять четверных прыжков – самый высокий показатель среди российских спортсменок (у Камилы Валиевой – три, у Анны Щербаковой – два).

«Когда-то у меня была цель – исполнить четыре четверных прыжка в одной программе. Я добилась этого и решила исполнить пять четверных. Я знаю, что в мире всего три-четыре фигуриста, которые в состоянии прыгнуть пять четверных, и попыталась догнать их.

Мне нравится делать на льду что-то новое. Это не такая уж большая задача для меня. Всякий раз я поднимаю планку все выше и выше и поэтому могу достичь более высоких целей», – объясняла Трусова.

В сентябре-2021 Трусова первой среди женщин на контрольных прокатах сборной России в Челябинске исполнила пять четверных прыжков, но это не засчитывается на международных соревнованиях. 

Во время проката произвольной программы на Олимпиаде-2022 Трусова приземлила пять из пяти. Вау:

  • четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп (степ-аут),
  • двойной аксель – тройной тулуп (ошибка),
  • четверной лутц – тройной тулуп,
  • четверной лутц (не выполнила тройной сальхов в каскаде),
  • тройной лутц – тройной сальхов.

После короткой программы Трусова шла на четвертом месте, а после произвольной – набрала 177,13 балла и установила личный рекорд. Она выиграла серебряную медаль.

В 2019 году Элизабет Турсынбаева первой среди женщин исполнила четверной прыжок – сальхов, а через полгода Трусова в три раза усложнила исполнение.

«Четверной для меня – это не страшно. На один оборот больше, чем тройной. Для меня страшнее на горках кататься», – говорила Трусова. В 2019 году она дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница четверного тулупа и лутца, куда внесены ее прыжки с юниорских соревнований.

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Все фото: «Смотрим»
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