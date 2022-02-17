Трусова впервые в истории женского фигурного катания прыгнула пять четверных и приземлила – как это было

Фигуристка Александра Трусова представила произвольную программу на Олимпиаде-2022. На нее она заявила пять четверных прыжков – самый высокий показатель среди российских спортсменок (у Камилы Валиевой – три, у Анны Щербаковой – два).

«Когда-то у меня была цель – исполнить четыре четверных прыжка в одной программе. Я добилась этого и решила исполнить пять четверных. Я знаю, что в мире всего три-четыре фигуриста, которые в состоянии прыгнуть пять четверных, и попыталась догнать их.

Мне нравится делать на льду что-то новое. Это не такая уж большая задача для меня. Всякий раз я поднимаю планку все выше и выше и поэтому могу достичь более высоких целей», – объясняла Трусова.