Трусова откатала сложнейшую программу в истории женской фигурки. И взлетела до бронзы с 12 места
Предварительная заявка Трусовой на произвольную программу на ЧМ по фигурному катанию: четверные флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховом, лутц в каскаде с тройным тулупом. «СЭ» называл эту заявленную программу сложнейшей в истории. Не зря – никто из женщин еще не приземлял пять четверных прыжков на одном турнире.
Трусова пошла на рекорд, но получилось не все. Она приземлила три четверных прыжка, а еще с двух упала. За произвольную программу Трусова набрала 152,38 балла. Итоговая сумма на всем ЧМ – 217,20. По всему сезону только на этапе Гран-при в Москве Трусова набирала меньше (198,93). Тогда она упала четыре раза и не попала в призы – заняла только четвертое место.
На ЧМ-2021 получилась медаль. Трусова осталась третьей, а весь пьедестал – у фигуристок из России.
Первый вопрос к Трусовой от журналистов был о возможной смене тренера перед олимпийским сезоном. Трусова сказала, что ничего менять не планирует. Останется у Плющенко, с которым работает весь этот сезон. Сам Плющенко все время говорил, что их совместной целью остается Олимпиада.
Цитата Трусовой о количестве четверных прыжков: «Я сюда ехала с этим набором и ни на один четверной меньше делать не собиралась». Впечатлилась олимпийская чемпионка Меган Дюамель: «У Трусовой сегодня не получилось, но мне понравилось смотреть, как она их делает. Я не могла оторваться!»
Почему так важно количество четверных прыжков?
Александра Трусова опять ввязалась в гонку с историей. Простое объяснение: четверной прыжок = прыжок в четыре оборота. Это считается одним из сложнейших элементов в фигурном катании. По сложности с четверным прыжком сравним только тройной аксель. В женской фигурке на такие вещи идут только несколько спортсменок.
Трусова владеет и тройным акселем, но разучила и накатала его только в этом сезоне. Аксель – специфичный прыжковый элемент. Это единственный прыжок, в котором нет цельного количества оборотов. Во время исполнения фигурист делает 3,5 оборота. Заход на него осуществляется лицом вперед – от этого и получается дополнительная трудность.
Тройной аксель и четверные прыжки – сложнейшие элементы в фигурном катании. Поэтому и по баллам они оцениваются выше, чем все остальное. В короткой программе женщинам запрещено исполнение четверных прыжков. Аксель разрешен, но и его исполняют единицы. На ЧМ-2021 тройной аксель в короткой программе прыгали Туктамышева и Кихира.
Александра Трусова не воспользовалась правом на исполнение тройного акселя в короткой программе на ЧМ. Утром в день соревнований он не получался на тренировке. Тогда Трусова посоветовалась с Плющенко и отказалась от тройного акселя – побоялась падений. В короткой программе она ошиблась на обязательном каскаде, поэтому осталась только на 12 месте.
Как Трусова пришла к пяти четверным за одну программу
На ЧМ Трусова удивляла еще по тренировкам. Во время прогона она чисто прыгнула пять четверных прыжков, а уже вне программы – тройной аксель. Опасно вставлять это в одну программу, потому что тратится много физических сил. Мужчины уже давно делают кучу четверных прыжков вместе с акселем (Чен – главный инициатор). Женщины к этому только приходят.
Женская фигурка шагнула вперед в развитии буквально за пару лет. На ЧМ-2019 Элизабет Турсынбаева стала первой взрослой фигуристкой, которая прыгнула и приземлила четверной прыжок на официальных соревнованиях. Трусова тогда еще считалась юниоркой – не участвовала в ЧМ и смотрела за этим со стороны.
Основные четверные прыжки Трусова выучила еще у Тутберидзе. В октябре 2019 года она стала первой фигуристкой в истории, которая исполнила четыре четверных прыжка в одной программе. Тогда сказала: «Мне сложнее с горки кататься». Даже с таким количеством четверных Трусова уже выделялась. Анна Щербакова обычно прыгает два четверных прыжка за одну программу.
Плющенко всегда говорил, что для него важно именно чистое исполнение программы. Но отмечал желание Трусовой по изучению разных четверных прыжков: «Саша хочет прыгать пять четверных. И да, мы работаем над этим, она уже делает четверной риттбергер. Пока только на тренировках, но уже скоро она прыгнет его и на соревнованиях».