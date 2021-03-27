Трусова откатала сложнейшую программу в истории женской фигурки. И взлетела до бронзы с 12 места

Предварительная заявка Трусовой на произвольную программу на ЧМ по фигурному катанию: четверные флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховом, лутц в каскаде с тройным тулупом. «СЭ» называл эту заявленную программу сложнейшей в истории. Не зря – никто из женщин еще не приземлял пять четверных прыжков на одном турнире.

Трусова пошла на рекорд, но получилось не все. Она приземлила три четверных прыжка, а еще с двух упала. За произвольную программу Трусова набрала 152,38 балла. Итоговая сумма на всем ЧМ – 217,20. По всему сезону только на этапе Гран-при в Москве Трусова набирала меньше (198,93). Тогда она упала четыре раза и не попала в призы – заняла только четвертое место.

На ЧМ-2021 получилась медаль. Трусова осталась третьей, а весь пьедестал – у фигуристок из России .

Первый вопрос к Трусовой от журналистов был о возможной смене тренера перед олимпийским сезоном. Трусова сказала, что ничего менять не планирует. Останется у Плющенко, с которым работает весь этот сезон. Сам Плющенко все время говорил, что их совместной целью остается Олимпиада.

Цитата Трусовой о количестве четверных прыжков: «Я сюда ехала с этим набором и ни на один четверной меньше делать не собиралась». Впечатлилась олимпийская чемпионка Меган Дюамель: «У Трусовой сегодня не получилось, но мне понравилось смотреть, как она их делает. Я не могла оторваться!»