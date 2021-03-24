ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Анна Щербакова
#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Александра Трусова #Елизавета Туктамышева #фигурное катание #Анна Щербакова
Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ. Щербакова лидирует, Туктамышева – третья
вчера, 18:01
В Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию завершилась короткая программа у женщин. Пятерка лидеров:
- Анна Щербакова (Россия) – 81,00
- Рика Кихира (Япония) – 79,08
- Елизавета Туктамышева – (Россия) – 78,86
- Карен Чен (США) – 74,40
- Ким Йе Лим (Южная Корея) – 73,63
Александра Трусова идет двенадцатой с 64,82 балла. Чемпионка мира определится после произвольной программы, которая пройдет 26 марта и начнется в 20:00 по Москве.
- Туктамышева чисто исполнила все элементы, в том числе тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной флип.
- Трусова исполнила двойной аксель, а не ожидаемый тройной. И сорвала каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
- Щербакова чисто исполнила программу, исполнив двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройной риттбергера.
Когда выступят пары из России в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые