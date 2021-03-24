ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Анна Щербакова
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Александра Трусова #Елизавета Туктамышева #фигурное катание #Анна Щербакова

Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ. Щербакова лидирует, Туктамышева – третья

вчера, 18:01

В Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию завершилась короткая программа у женщин. Пятерка лидеров:

  1. Анна Щербакова (Россия) – 81,00
  2. Рика Кихира (Япония) – 79,08
  3. Елизавета Туктамышева – (Россия) – 78,86
  4. Карен Чен (США) – 74,40
  5. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 73,63

Александра Трусова идет двенадцатой с 64,82 балла. Чемпионка мира определится после произвольной программы, которая пройдет 26 марта и начнется в 20:00 по Москве. 

  • Туктамышева чисто исполнила все элементы, в том числе тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной флип.
  • Трусова исполнила двойной аксель, а не ожидаемый тройной. И сорвала каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
  • Щербакова чисто исполнила программу, исполнив двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройной риттбергера.

Когда выступят пары из России в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года

Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта

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