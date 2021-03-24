Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ. Щербакова лидирует, Туктамышева – третья

В Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию завершилась короткая программа у женщин. Пятерка лидеров:

Александра Трусова идет двенадцатой с 64,82 балла. Чемпионка мира определится после произвольной программы, которая пройдет 26 марта и начнется в 20:00 по Москве.

Туктамышева чисто исполнила все элементы, в том числе тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной флип.

Трусова исполнила двойной аксель, а не ожидаемый тройной. И сорвала каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Щербакова чисто исполнила программу, исполнив двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройной риттбергера.

Когда выступят пары из России в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года

Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта