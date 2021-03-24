ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Когда выступят пары из России в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года

час назад

Продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Он начался с выступлений в короткой программе. Следующий этап – выступление пар. Расписание для фигуристов из России:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Русские фигуристы катались с температурой и ходили без масок. На ЧМ другой мир: нельзя касаться бортика или давать куртку тренеру
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
#фигурное катание