ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Когда выступят пары из России в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
час назад
Продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Он начался с выступлений в короткой программе. Следующий этап – выступление пар. Расписание для фигуристов из России:
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили место на пятой разминке. Они выйдут на лед в 23:17 по московскому времени.
- Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили 21-й номер в очереди и выйдут на шестой разминке – в 23:50.
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – 22-е, идут следом. Они будут кататься в 23:56.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые