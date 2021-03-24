Чем интересна Рика Кихира – главная соперница русских фигуристок. Катается сутками и чуть не перешла к Плющенко
Рика Кихира была основным претендентом на золото ЧМ еще в 2019 году. Именно тогда в последний раз до пандемии коронавируса проводился чемпионат мира. На том турнире Кихира провалилась – заняла только четвертое место. Из-за коронавируса отменился прошлый ЧМ, но сейчас Кихира удивила уже в короткой программе. Пока она занимает второе место.
Кихира – главная мировая звезда (не считая русских). Но даже она срывает программы
⛸️ Рика Кихира – 18-летняя фигуристка из Японии. Она уже дважды становилась чемпионкой Японии, а во взрослой фигурке стала выступать на год раньше Щербаковой и Трусовой.
⛸️ Кихира – главный актив японского фигурного катания уже с первого взрослого сезона. Она стала первой японской чемпионкой дебютного сезона Гран-при со времен Мао Асады (2005).
⛸️ Главные достижения Кихиры связаны с чемпионатом четырех континентов. Кихира выигрывала его дважды. Там участвуют фигуристы из Америки, Азии, Африки и Австралии.
⛸️ Иногда Кихира неожиданно срывает программу. Эта особенность у нее с детства. Борется так: «Теперь я хорошо осматриваю место, где выступаю. И заранее представляю катание здесь».
⛸️ Как живет Кихира: «Обычно я уделяю внимание своей диете и тщательно контролирую себя. Катаюсь с утра до вечера. Меня такая жизнь не беспокоит».
⛸️ Кихира учится в японском университете Васэда на факультете гуманитарных наук. Это один из двух известных частных университетов в Японии. Там же учился фигурист Ханю.
⛸️ Один из любимых элементов Кихиры – колесо. Она исполняет его в короткой программе во время дорожки шагов. Так раньше делала Евгения Медведева.
Основной сюжет карьеры Кихиры – привлечение новых тренеров. Списывалась даже с Плющенко
Мие Хамада всегда была основным тренером Кихиры. Japan Times в 2016 году писал о ней через умение давать результат. Кихира впервые отметила Хамаду в подростковом возрасте. Увидела, что Хамада эмоционально реагирует на выступления других фигуристок. И заинтересовалась: «Подумала, что было бы неплохо иметь такого тренера». Отец все разузнал и устроил.
Летом 2020-го Кихира плотно готовилась к новому сезону. Тогда она добавила в тренерскую команду Брайана Орсера. Это у него тренировалась Евгения Медведева между уходом и возвращением к Тутберидзе. Кихира объяснила такой шаг изучением новых элементов и знакомством с сильными фигуристами – чтобы взять у них что-то новое.
Кихира никогда не стеснялась обращений к другим тренерам. Евгений Плющенко даже не исключал ее переход к нему в академию, но все свелось только к консультациям в соцсетях (из-за пандемии). Это было в октябре 2020 года. Японское издание Nikkan Gendai рассказывало, что в тот момент у Кихиры возникли разногласия с Хамадой по поводу методов тренировок.
Пандемия коронавируса помешала нормальному сотрудничеству Кихиры и Орсера. Зато потом в команду Кихиры добавился Стефан Ламбьель. Он рассказывал перед стартом ЧМ: «Мы работаем вместе с лета. Тренировали хореографию и многие другие вещи». Сам Ламбьель дважды выигрывал ЧМ в качестве фигуриста.
Кихира владеет тройным акселем и четверным прыжком. Это важно для интриги в произвольной
В короткой программе на чемпионате мира Рика Кихира уже показала тройной аксель. Она заявила его и в произвольную программу. Там же Кихира прыгнет четверной сальхов – именно этот прыжок есть в ее предварительной заявке. Она чисто исполнила его на чемпионате Японии, где победила в декабре 2020-го.
Этот контент сопоставим с элементами ультра-си от Туктамышевой, которая прыгает в произвольной программе два тройных акселя. Александра Трусова планирует там сразу несколько четверных прыжков. Анна Щербакова лидирует на ЧМ после короткой программы. Пока она заявила только один четверной прыжок, но призналась: будет что-то рискованное.
У них могла быть и еще одна топ-соперница. Американка Брэди Теннелл до последнего учила тройной аксель – даже приземляла его в последние две недели. Но Теннелл вернется к изучению акселя уже после чемпионата мира, а пока сосредоточится на хореографии: «Конечно, я считаю прыжки самым захватывающим в этом виде спорта, но дело не только в них».
Кихира давно подбирается к русским фигуристкам, но обычно проигрывает. Сейчас ее основная цель – победа на ближайшей Олимпиаде. «Я постоянно говорю себе, что мне нужно все делать лучше, чем русские фигуристки. Это важно для победы на Олимпиаде в Пекине. Надо тренироваться так, чтобы не терять время и уверенно конкурировать», – говорила она летом.
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта
Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ. Щербакова лидирует, Туктамышева – третья