Рика Кихира
ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
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#Рика Кихира #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Чем интересна Рика Кихира – главная соперница русских фигуристок. Катается сутками и чуть не перешла к Плющенко

3 часа назад

AFLO/Global Look Press

Рика Кихира была основным претендентом на золото ЧМ еще в 2019 году. Именно тогда в последний раз до пандемии коронавируса проводился чемпионат мира. На том турнире Кихира провалилась – заняла только четвертое место. Из-за коронавируса отменился прошлый ЧМ, но сейчас Кихира удивила уже в короткой программе. Пока она занимает второе место.

Кихира – главная мировая звезда (не считая русских). Но даже она срывает программы

⛸️ Рика Кихира – 18-летняя фигуристка из Японии. Она уже дважды становилась чемпионкой Японии, а во взрослой фигурке стала выступать на год раньше Щербаковой и Трусовой.

⛸️ Кихира – главный актив японского фигурного катания уже с первого взрослого сезона. Она стала первой японской чемпионкой дебютного сезона Гран-при со времен Мао Асады (2005).

⛸️ Главные достижения Кихиры связаны с чемпионатом четырех континентов. Кихира выигрывала его дважды. Там участвуют фигуристы из Америки, Азии, Африки и Австралии.

AFLO/Global Look Press

⛸️ Иногда Кихира неожиданно срывает программу. Эта особенность у нее с детства. Борется так: «Теперь я хорошо осматриваю место, где выступаю. И заранее представляю катание здесь».

⛸️ Как живет Кихира: «Обычно я уделяю внимание своей диете и тщательно контролирую себя. Катаюсь с утра до вечера. Меня такая жизнь не беспокоит».

⛸️ Кихира учится в японском университете Васэда на факультете гуманитарных наук. Это один из двух известных частных университетов в Японии. Там же учился фигурист Ханю.

⛸️ Один из любимых элементов Кихиры – колесо. Она исполняет его в короткой программе во время дорожки шагов. Так раньше делала Евгения Медведева.

Основной сюжет карьеры Кихиры – привлечение новых тренеров. Списывалась даже с Плющенко

Мие Хамада всегда была основным тренером Кихиры. Japan Times в 2016 году писал о ней через умение давать результат. Кихира впервые отметила Хамаду в подростковом возрасте. Увидела, что Хамада эмоционально реагирует на выступления других фигуристок. И заинтересовалась: «Подумала, что было бы неплохо иметь такого тренера». Отец все разузнал и устроил.

Летом 2020-го Кихира плотно готовилась к новому сезону. Тогда она добавила в тренерскую команду Брайана Орсера. Это у него тренировалась Евгения Медведева между уходом и возвращением к Тутберидзе. Кихира объяснила такой шаг изучением новых элементов и знакомством с сильными фигуристами – чтобы взять у них что-то новое.

Кихира никогда не стеснялась обращений к другим тренерам. Евгений Плющенко даже не исключал ее переход к нему в академию, но все свелось только к консультациям в соцсетях (из-за пандемии). Это было в октябре 2020 года. Японское издание Nikkan Gendai рассказывало, что в тот момент у Кихиры возникли разногласия с Хамадой по поводу методов тренировок.

AFLO/Global Look Press

Пандемия коронавируса помешала нормальному сотрудничеству Кихиры и Орсера. Зато потом в команду Кихиры добавился Стефан Ламбьель. Он рассказывал перед стартом ЧМ: «Мы работаем вместе с лета. Тренировали хореографию и многие другие вещи». Сам Ламбьель дважды выигрывал ЧМ в качестве фигуриста.

Кихира владеет тройным акселем и четверным прыжком. Это важно для интриги в произвольной

В короткой программе на чемпионате мира Рика Кихира уже показала тройной аксель. Она заявила его и в произвольную программу. Там же Кихира прыгнет четверной сальхов – именно этот прыжок есть в ее предварительной заявке. Она чисто исполнила его на чемпионате Японии, где победила в декабре 2020-го.

Этот контент сопоставим с элементами ультра-си от Туктамышевой, которая прыгает в произвольной программе два тройных акселя. Александра Трусова планирует там сразу несколько четверных прыжков. Анна Щербакова лидирует на ЧМ после короткой программы. Пока она заявила только один четверной прыжок, но призналась: будет что-то рискованное. 

AFLO/Global Look Press

У них могла быть и еще одна топ-соперница. Американка Брэди Теннелл до последнего учила тройной аксель – даже приземляла его в последние две недели. Но Теннелл вернется к изучению акселя уже после чемпионата мира, а пока сосредоточится на хореографии: «Конечно, я считаю прыжки самым захватывающим в этом виде спорта, но дело не только в них».

Кихира давно подбирается к русским фигуристкам, но обычно проигрывает. Сейчас ее основная цель – победа на ближайшей Олимпиаде. «Я постоянно говорю себе, что мне нужно все делать лучше, чем русские фигуристки. Это важно для победы на Олимпиаде в Пекине. Надо тренироваться так, чтобы не терять время и уверенно конкурировать», – говорила она летом.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит с 22 по 28 марта

Трусова сорвала каскад и стала двенадцатой после короткой программы на ЧМ. Щербакова лидирует, Туктамышева – третья

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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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