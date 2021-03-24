Чем интересна Рика Кихира – главная соперница русских фигуристок. Катается сутками и чуть не перешла к Плющенко

Рика Кихира была основным претендентом на золото ЧМ еще в 2019 году. Именно тогда в последний раз до пандемии коронавируса проводился чемпионат мира. На том турнире Кихира провалилась – заняла только четвертое место. Из-за коронавируса отменился прошлый ЧМ, но сейчас Кихира удивила уже в короткой программе. Пока она занимает второе место .

Кихира – главная мировая звезда (не считая русских). Но даже она срывает программы

⛸️ Рика Кихира – 18-летняя фигуристка из Японии. Она уже дважды становилась чемпионкой Японии, а во взрослой фигурке стала выступать на год раньше Щербаковой и Трусовой.

⛸️ Кихира – главный актив японского фигурного катания уже с первого взрослого сезона. Она стала первой японской чемпионкой дебютного сезона Гран-при со времен Мао Асады (2005).

⛸️ Главные достижения Кихиры связаны с чемпионатом четырех континентов. Кихира выигрывала его дважды. Там участвуют фигуристы из Америки, Азии, Африки и Австралии.