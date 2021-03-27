Туктамышева расплакалась после проката. Она выиграла медаль ЧМ впервые за шесть лет
Елизавета Туктамышева выступила в произвольной программе на чемпионате мира-2021 по фигурному катанию. Исполнила там два тройных акселя и обошла Александру Трусову.
За прокат она получила 141,60 балла, общая сумма – 220,46. Так Туктамышева стала лидером перед выступлением еще двух участниц. Это означало, что ей гарантирована медаль ЧМ.
Тогда Туктамышева не сдержалась:
Ранее она дважды выступала на чемпионатах мира. В 2013 году Туктамышева заняла 14-е место в короткой программе и восьмое – в произвольной. Через два года – стала победительницей. А потом наступил перерыв на шесть лет.
В феврале 2021-го Туктамышева заняла четвертое место в финале Кубка России. Опередила Алену Косторную и отобралась на чемпионат мира. Думала об усложнении программы, но сосредоточилась на чистоте исполнения.
После выступления в короткой программе на ЧМ ее слова подчеркивали спокойствие и даже раскованность: «Моя подготовка к ЧМ была хорошей, я наслаждалась тренировочным процессом. Из-за этого у меня сейчас хорошая форма. Наслаждаюсь тем, что я здесь».
В день произвольной программы на чемпионате мира она выложила сториз в инстаграм:
В произвольной программе Туктамышева проиграла только Анне Щербаковой. Серебро чемпионата мира – прекрасное возвращение.
«Я уже победила тем, что приехала сюда. Для меня более важно вернуться сюда, чем выиграть чемпионат Европы 6 лет назад».
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