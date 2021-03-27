Туктамышева расплакалась после проката. Она выиграла медаль ЧМ впервые за шесть лет

Ранее она дважды выступала на чемпионатах мира. В 2013 году Туктамышева заняла 14-е место в короткой программе и восьмое – в произвольной. Через два года – стала победительницей. А потом наступил перерыв на шесть лет.

В феврале 2021-го Туктамышева заняла четвертое место в финале Кубка России. Опередила Алену Косторную и отобралась на чемпионат мира. Думала об усложнении программы, но сосредоточилась на чистоте исполнения.

После выступления в короткой программе на ЧМ ее слова подчеркивали спокойствие и даже раскованность: «Моя подготовка к ЧМ была хорошей, я наслаждалась тренировочным процессом. Из-за этого у меня сейчас хорошая форма. Наслаждаюсь тем, что я здесь».

В день произвольной программы на чемпионате мира она выложила сториз в инстаграм: