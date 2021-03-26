ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Анна Щербакова
Рика Кихира
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Александра Трусова #Елизавета Туктамышева #фигурное катание #Анна Щербакова #Рика Кихира

Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото 🥇

вчера, 23:54

Keystone Press Agency/Global Look Press

Завершился турнир в женском одиночном фигурном катании. Тройка призеров:

🥇 Анна Щербакова – 233,17

🥈 Елизавета Туктамышева – 220,46

🥉 Александра Трусова – 217,20

Александра Трусова исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков, но приземлила только три из них. Даже это позволило ей взлететь в тройку с 12-го места, которое она занимала после короткой программы.

Японка Рика Кихира шла второй перед стартом произвольной программы. Она откатилась на седьмое место, потому что исполнила произвольную с ошибками. Кихира не выполнила четверной прыжок, хотя заявляла его.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Россия взяла золото и бронзу в парных соревнованиях. 27 марта мужчины и танцевальные пары тоже разыграют медали.

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