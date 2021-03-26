Россия взяла все медали в женских соревнованиях на ЧМ по фигурному катанию. У Щербаковой – золото 🥇

Завершился турнир в женском одиночном фигурном катании. Тройка призеров:

🥇 Анна Щербакова – 233,17

🥈 Елизавета Туктамышева – 220,46

🥉 Александра Трусова – 217,20

Александра Трусова исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков, но приземлила только три из них. Даже это позволило ей взлететь в тройку с 12-го места, которое она занимала после короткой программы.

Японка Рика Кихира шла второй перед стартом произвольной программы. Она откатилась на седьмое место, потому что исполнила произвольную с ошибками. Кихира не выполнила четверной прыжок, хотя заявляла его.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Россия взяла золото и бронзу в парных соревнованиях. 27 марта мужчины и танцевальные пары тоже разыграют медали.