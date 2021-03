Видеоболь: французская фигуристка хромает и уходит через минуту проката – под песню Алиши Киз о бессмысленности жизни

Песня на фоне – хит в память о погибшей легенде R&B

Мейете выступала под песню певицы Алиши Киз If I Ain’t Got You («Если ты не со мной»). Мейете упала на первых строчках песни: «Некоторые живут ради богатства, некоторые – только ради славы».

Еще в этой песне есть такие строчки:

💫 «Жизнь – скучная штука, состоящая из пустых мелочей».

💫 «Можешь подарить мне мир на серебряном блюдце, но что от него толку».

💫 «Кто-то хочет получить все и сразу, но мне это не нужно».

💫 «Мне это все не нужно, если тебя нет со мной».

Эту песню Киз написала после смерти Алии (певицы, которая переосмыслила жанр R&B). И сначала предлагала ее спеть Кристине Агилере. Но Киз спела сама, и песня больше месяца держалась на первых строчках разных чартов.

