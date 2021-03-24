Видеоболь: французская фигуристка хромает и уходит через минуту проката – под песню Алиши Киз о бессмысленности жизни
Французская фигуристка Маэ-Беренис Мейете досрочно закончила чемпионат мира в Стокгольме. Она упала во время короткой программы, когда пыталась сделать тройной тулуп. Организаторы не сразу выключили музыку, поэтому момент смотрелся очень драматично: под нежную мелодию Мейете хромала с болью в глазах.
Песня на фоне – хит в память о погибшей легенде R&B
Мейете выступала под песню певицы Алиши Киз If I Ain’t Got You («Если ты не со мной»). Мейете упала на первых строчках песни: «Некоторые живут ради богатства, некоторые – только ради славы».
Еще в этой песне есть такие строчки:
💫 «Жизнь – скучная штука, состоящая из пустых мелочей».
💫 «Можешь подарить мне мир на серебряном блюдце, но что от него толку».
💫 «Кто-то хочет получить все и сразу, но мне это не нужно».
💫 «Мне это все не нужно, если тебя нет со мной».
Эту песню Киз написала после смерти Алии (певицы, которая переосмыслила жанр R&B). И сначала предлагала ее спеть Кристине Агилере. Но Киз спела сама, и песня больше месяца держалась на первых строчках разных чартов.
А у Мейете все очень грустно – порвано ахиллово сухожилие. Стадион она покинула в инвалидном кресле.
Последний на данный момент пост Мейете в инстаграме был сделан за день до старта. Она радуется, что выступит на чемпионате мира: «Никакие слова не могут объяснить эти чувства. Волнение, радость, счастье, рвение, решимость. Я так счастлива оказаться здесь».
Возможно, это был последний турнир Мейете. После фигурки она станет парфюмером или маркетологом
Мейете – ведущая фигуристка Франции. Например, на Олимпиаде в Сочи она заняла десятое место, а на чемпионатах Европы восемь раз попадала в первую десятку (лучший результат – пятое место).
На чемпионатах мира Мейете один раз занимала десятое место. А в призы она попадала только во французских соревнованиях. И серьезно доминировала. Впервые Мейете выиграла чемпионат Франции в 15 лет и следующие шесть сезонов не упускала первое место.
Мейете родилась в семье парижских эмигрантов из Кот-д’Ивуара и Конго. Она была единственным ребенком в семье, поэтому родители серьезно вложились в воспитание: «Нужно быть богатым или иметь таких родителей, которые делают для тебя все возможное».
Сейчас Мейете 26 лет. Она уже давно думает о карьере после фигурного катания. Которая не будет связана со спортом. В 2015-м Мейете записалась на образовательные онлайн-курсы. Любимые предметы – химия и биология. Мейете хочет стать парфюмером или маркетологом.
А еще Мейете – это очень яркие образы.
Эта песня совершенно не о бессмысленности жизни. Она прежде всего о любви
И если уж говорить о бессмысленности, то она о бессмысленности материальных ценностей