Маэ-Беренис Мейете
фигурное катание
ЧМ-2021 (фигурное катание)
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#Маэ-Беренис Мейете #ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание

Видеоболь: французская фигуристка хромает и уходит через минуту проката – под песню Алиши Киз о бессмысленности жизни

час назад

AFLO / Global Look Press

Французская фигуристка Маэ-Беренис Мейете досрочно закончила чемпионат мира в Стокгольме. Она упала во время короткой программы, когда пыталась сделать тройной тулуп. Организаторы не сразу выключили музыку, поэтому момент смотрелся очень драматично: под нежную мелодию Мейете хромала с болью в глазах.

Песня на фоне – хит в память о погибшей легенде R&B

Мейете выступала под песню певицы Алиши Киз If I Ain’t Got You («Если ты не со мной»). Мейете упала на первых строчках песни: «Некоторые живут ради богатства, некоторые – только ради славы».

Еще в этой песне есть такие строчки:

💫 «Жизнь – скучная штука, состоящая из пустых мелочей».

💫 «Можешь подарить мне мир на серебряном блюдце, но что от него толку».

💫 «Кто-то хочет получить все и сразу, но мне это не нужно».

💫 «Мне это все не нужно, если тебя нет со мной».

Эту песню Киз написала после смерти Алии (певицы, которая переосмыслила жанр R&B). И сначала предлагала ее спеть Кристине Агилере. Но Киз спела сама, и песня больше месяца держалась на первых строчках разных чартов.

Больше про музыку – в специальном разделе на «Голе»

А у Мейете все очень грустно – порвано ахиллово сухожилие. Стадион она покинула в инвалидном кресле.

Последний на данный момент пост Мейете в инстаграме был сделан за день до старта. Она радуется, что выступит на чемпионате мира: «Никакие слова не могут объяснить эти чувства. Волнение, радость, счастье, рвение, решимость. Я так счастлива оказаться здесь».

Возможно, это был последний турнир Мейете. После фигурки она станет парфюмером или маркетологом

Мейете – ведущая фигуристка Франции. Например, на Олимпиаде в Сочи она заняла десятое место, а на чемпионатах Европы восемь раз попадала в первую десятку (лучший результат – пятое место).

На чемпионатах мира Мейете один раз занимала десятое место. А в призы она попадала только во французских соревнованиях. И серьезно доминировала. Впервые Мейете выиграла чемпионат Франции в 15 лет и следующие шесть сезонов не упускала первое место.

Мейете родилась в семье парижских эмигрантов из Кот-д’Ивуара и Конго. Она была единственным ребенком в семье, поэтому родители серьезно вложились в воспитание: «Нужно быть богатым или иметь таких родителей, которые делают для тебя все возможное».

Сейчас Мейете 26 лет. Она уже давно думает о карьере после фигурного катания. Которая не будет связана со спортом. В 2015-м Мейете записалась на образовательные онлайн-курсы. Любимые предметы – химия и биология. Мейете хочет стать парфюмером или маркетологом. 

А еще Мейете – это очень яркие образы.

Все фото: aflo, ZUMAPRESS.com / global look press
Автор:
Дмитрий Проскурин
У кого еще был тяжелый день
Трусова провалила старт ЧМ из-за волнения. Но после такого она еще претендует на призы
Русские фигуристы катались с температурой и ходили без масок. На ЧМ другой мир: нельзя касаться бортика или давать куртку тренеру
Комментарии (2)
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lolo
29 минут назад

Эта песня совершенно не о бессмысленности жизни. Она прежде всего о любви

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lolo
24 минуты назад

И если уж говорить о бессмысленности, то она о бессмысленности материальных ценностей

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