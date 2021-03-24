Маэ-Беренис Мейете
фигурное катание
Франция
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#Маэ-Беренис Мейете #фигурное катание #Франция

Французская фигуристка Мейте получила травму во время короткой программы и снялась с чемпионата мира

час назад
  • Маэ-Беренис Мейете не закончила короткую программу на ЧМ в Стокгольме из-за травмы. При попытке тройного тулупа она упала, после чего покинула лед.
  • В официальном заявлении Международного союза конькобежцев (ISU) сказано, что она снялась с турнира.
  • Мейте 26 лет. Она дважды участвовала в Олимпийских играх и в шестой раз выступает на чемпионатах мира. France TV назвал ее «главным шансом Франции» на ЧМ в Стокгольме.

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