Маэ-Беренис Мейете

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Фигурное катание
Французская фигуристка Мейте получила травму во время короткой программы и снялась с чемпионата мира
#Маэ-Беренис Мейете
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Видеоболь: французская фигуристка хромает и уходит через минуту проката – под песню Алиши Киз о бессмысленности жизни
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#Маэ-Беренис Мейете
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