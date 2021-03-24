ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Анна Щербакова
Рика Кихира
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Когда выступят фигуристки из России в короткой программе у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года
час назад
Чемпионат мира по фигурному катанию стартует женскими соревнованиями. В 12:00 начинается их короткая программа.
Елизавета Туктамышева получила 28-й номер. Примерное время выхода на лед – 16:32 по Москве.
Александра Трусова выступит под 34-м номером. Выход запланирован примерно на 17:18.
Сразу за ней состоится выступление Анны Щербаковой. Ее время – 17:24.
Японка Рика Кихира начнет выступление в 17:49. Оно станет завершающим в короткой программе на ЧМ-2021.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме. Официальные даты проведения: 22 – 28 марта.
Где смотреть короткую программу у женщин
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