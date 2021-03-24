Когда выступят фигуристки из России в короткой программе у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует женскими соревнованиями. В 12:00 начинается их короткая программа.

Елизавета Туктамышева получила 28-й номер. Примерное время выхода на лед – 16:32 по Москве.

Александра Трусова выступит под 34-м номером. Выход запланирован примерно на 17:18.

Сразу за ней состоится выступление Анны Щербаковой. Ее время – 17:24.

Японка Рика Кихира начнет выступление в 17:49. Оно станет завершающим в короткой программе на ЧМ-2021.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме. Официальные даты проведения: 22 – 28 марта.

Где смотреть короткую программу у женщин

Прогноз на короткую программу у женщин