ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Анна Щербакова
Рика Кихира
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Елизавета Туктамышева #фигурное катание #Александра Трусова #Анна Щербакова #Рика Кихира

Когда выступят фигуристки из России в короткой программе у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, 24 марта 2021 года

час назад

AFLO/Global Look Press

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует женскими соревнованиями. В 12:00 начинается их короткая программа.

Елизавета Туктамышева получила 28-й номер. Примерное время выхода на лед – 16:32 по Москве.

Александра Трусова выступит под 34-м номером. Выход запланирован примерно на 17:18.

Сразу за ней состоится выступление Анны Щербаковой. Ее время – 17:24. 

Японка Рика Кихира начнет выступление в 17:49. Оно станет завершающим в короткой программе на ЧМ-2021.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме. Официальные даты проведения: 22 – 28 марта.

Где смотреть короткую программу у женщин

Прогноз на короткую программу у женщин

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#Александра Трусова
#Анна Щербакова
#Рика Кихира