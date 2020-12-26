«Наверное, это про спорт». Щербакова выдала лучший прокат в жизни – и все в слезах

В интервью после соревнований Щербакова рассказала: «Я просто очень счастлива. Хочу сказать всем большое спасибо, кто к этому причастен. И спасибо себе, что я не снялась, поборолась ».

Тутберидзе стояла рядом и говорила, что это большая компенсация за проделанную работу. Она отметила Камилу Валиеву: «Обе показали лучшие прокаты этого сезона».

Потом Тутберидзе рассуждала о возможном снятии Щербаковой: «Наверное, это про спорт. Мы решили до последнего смотреть: тренировка, состояние перед прокатом. Вчера перед короткой мы понимали, что так произвольную мы не сможем проехать ».

Глейхенгауз подтвердил: «Мы были готовы, что она снимется. Но внутри все равно понимал, что она не согласится».

От выступления Щербаковой плакали и болельщики: