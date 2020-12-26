«Наверное, это про спорт». Щербакова выдала лучший прокат в жизни – и все в слезах
Анна Щербакова выиграла женские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию. Она набрала рекордные для себя 264,10 балла. Щербакова выходила на произвольную программу после победы в короткой. Там она едва закончила выступление – и упала на плечо к Тутберидзе с сильной одышкой.
Щербакова вышла на чемпионат России даже после коронавируса. Еле дышала, но выступила
После произвольной программы она тоже обнималась с тренерами. А они просто плакали:
В интервью после соревнований Щербакова рассказала: «Я просто очень счастлива. Хочу сказать всем большое спасибо, кто к этому причастен. И спасибо себе, что я не снялась, поборолась».
Тутберидзе стояла рядом и говорила, что это большая компенсация за проделанную работу. Она отметила Камилу Валиеву: «Обе показали лучшие прокаты этого сезона».
Потом Тутберидзе рассуждала о возможном снятии Щербаковой: «Наверное, это про спорт. Мы решили до последнего смотреть: тренировка, состояние перед прокатом. Вчера перед короткой мы понимали, что так произвольную мы не сможем проехать».
Глейхенгауз подтвердил: «Мы были готовы, что она снимется. Но внутри все равно понимал, что она не согласится».
От выступления Щербаковой плакали и болельщики:
Напоминаем: Щербакова перед турниром болела коронавирусом. Евгения Медведева и Алена Косторная тоже болели – и даже не заявились на чемпионат России. Щербакова сказала, что не может позволить самой себе пропустить этот турнир. Надо хотя бы попробовать.
Щербакова попробовала на свой лучший результат в истории выступления на чемпионатах России. Итог для нее на прошлом турнире был ниже на два балла, еще раньше – на 35. Щербакова доминирует и побеждает на чемпионате России три года подряд.
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла