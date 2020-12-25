Щербакова вышла на чемпионат России даже после коронавируса. Еле дышала, но выступила

Евгения Медведева лечила спину, а потом слегла с коронавирусом. К чемпионату России она так и не восстановилась. Алена Косторная вышла на тренировки за неделю до ЧР, рвалась на выступление, но Плющенко снял ее личным решением. Так турнир потерял двух топ-спортсменок. Они же лишили себя возможности побороться за место от России на чемпионате мира.

Перед чемпионатом России Анна Щербакова тоже рассказывала о перенесенном коронавирусе. Сначала болела без симптомов, потом все стало хуже. Щербакова сказала, что все равно не может пропустить чемпионат России: «Я себе просто не прощу, если я даже не попробую выступить, отобраться и буду сидеть дома, смотреть, как все соревнуются».

Желание выступить оправдалось уже в короткой программе. Там Щербакова набрала 80,31 балла: обошла даже Камилу Валиеву. Сразу после выступления Щербакова обнялась с Этери Тутберидзе и несколько секунд просто лежала у нее на плече. И тяжело дышала – последствия коронавируса еще никуда не делись.

Дыхание Щербаковой сейчас обсуждается больше, чем ее результат: