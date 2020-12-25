Щербакова вышла на чемпионат России даже после коронавируса. Еле дышала, но выступила
Евгения Медведева лечила спину, а потом слегла с коронавирусом. К чемпионату России она так и не восстановилась. Алена Косторная вышла на тренировки за неделю до ЧР, рвалась на выступление, но Плющенко снял ее личным решением. Так турнир потерял двух топ-спортсменок. Они же лишили себя возможности побороться за место от России на чемпионате мира.
Перед чемпионатом России Анна Щербакова тоже рассказывала о перенесенном коронавирусе. Сначала болела без симптомов, потом все стало хуже. Щербакова сказала, что все равно не может пропустить чемпионат России: «Я себе просто не прощу, если я даже не попробую выступить, отобраться и буду сидеть дома, смотреть, как все соревнуются».
Желание выступить оправдалось уже в короткой программе. Там Щербакова набрала 80,31 балла: обошла даже Камилу Валиеву. Сразу после выступления Щербакова обнялась с Этери Тутберидзе и несколько секунд просто лежала у нее на плече. И тяжело дышала – последствия коронавируса еще никуда не делись.
Дыхание Щербаковой сейчас обсуждается больше, чем ее результат:
В интервью Первому каналу Щербакова рассказала: «Чувствую, что еще не полностью восстановилась, но старалась откататься так, как умею. Болезнь сказывается, конечно. После этих соревнований будет время отдохнуть, долечиться. Хватит ли сил на произвольную? Главное – верить».
Если вычеркнуть болезнь, чемпионат России – самый подходящий турнир для Щербаковой. Смотрите по ее взрослым достижениям:
🥇 🥇 на чемпионатах России
🥈 чемпионата Европы
🥈 финала Гран-при
Прямо сейчас Анна Щербакова – действующая чемпионка России. Она выиграла турнир во время первого взрослого сезона. До этого побеждала еще во время официального выступления в юниорах. Тогда Щербакова еще не могла выступать на взрослых международных соревнованиях, но уже соревновалась со взрослыми россиянками. Такая ситуация сейчас у Камилы Валиевой.
Щербакова получила впечатляющие баллы и отзывы за прокат на чемпионате России-2020. Тогда она набрала общую сумму 261,87. Хореограф Глейхенгауз тогда сказал: «Получила такие баллы, которые я даже не помню». Тогда же повторилась тенденция по всем соревнованиям с участием Щербаковой. Она обыгрывает всех на ЧР, но потом проигрывает международные старты.
В этом году из-за отсутствия Косторной фотографии с награждения точно будут другими. Осталось выдержать произвольную программу и самой Щербаковой.