Сенсационный дебютант ЧР по фигурке: участвует в выставках, рисует картины и обложки

Кондратюк занимается собственным проектом NinetyNinth/99. В группе он выкладывает собственные художественные работы и рассказывает о выставках, в которых участвует. В июле 2020-го Кондратюк впервые сделал персональную выставку картин в Москве. Она называлась «ПОЗДНО(¿)». В анонсе Кондратюк перечислял проблемы современной жизни.

Он писал: «Произведения объединены темой разрешения этих самых проблем. Проблемы будут всегда, это бесконечный цикл. Не зря мною выбрана галерея, представляющая собой замкнутый круг. Иногда кажется, что уже нет смысла, желания или сил, но на самом деле никогда не поздно. Вопросительный знак сомнения в названии именно об этом».

Кондратюк впервые показал картины в аккаунтах в соцсетях 18 мая 2018 года. В 2020-м он говорил оценивал прогресс так: «За прошедший год я поучаствовал в трех выставках, создал несметное количество рисунков и картин, провел два перформанса (один на Винзаводе), создал существенное количество коллабораций с художниками и музыкантами».

Он собрал в инстаграме целый итоговый пост по этому поводу: