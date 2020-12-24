фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Михаил Коляда
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
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Коляда выиграл короткую программу на ЧР по фигурному катанию. Дебютант Кондратюк – третий
13 минут назад
Мужчины представили короткую программу на чемпионате России. Такой получилась первая тройка:
- Михаил Коляда – 102,48
- Макар Игнатов – 98,30
- Марк Кондратюк – 90,88
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. Даты проведения: 24 – 27 декабря.
На прошлом чемпионате России Макар Игнатов выиграл короткую программу, но по общему итогу занял только четвертое место.
Дмитрий Алиев – действующий чемпион России в соревнованиях у мужчин. Он пропускает турнир из-за проблем со здоровьем.
В мужских соревнованиях участвуют 17 фигуристов. Они покажут произвольную программу 25 декабря. Трансляция стартует в 14:10 по московскому времени.
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