Коляда выиграл короткую программу на ЧР по фигурному катанию. Дебютант Кондратюк – третий

Мужчины представили короткую программу на чемпионате России. Такой получилась первая тройка:

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. Даты проведения: 24 – 27 декабря.

На прошлом чемпионате России Макар Игнатов выиграл короткую программу, но по общему итогу занял только четвертое место.

Дмитрий Алиев – действующий чемпион России в соревнованиях у мужчин. Он пропускает турнир из-за проблем со здоровьем.

В мужских соревнованиях участвуют 17 фигуристов. Они покажут произвольную программу 25 декабря. Трансляция стартует в 14:10 по московскому времени.