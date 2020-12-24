фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Михаил Коляда
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
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#фигурное катание #Чемпионат России по фигурному катанию #Михаил Коляда #Дмитрий Алиев #Макар Игнатов #Марк Кондратюк

Коляда выиграл короткую программу на ЧР по фигурному катанию. Дебютант Кондратюк – третий

13 минут назад

Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Макар Игнатов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мужчины представили короткую программу на чемпионате России. Такой получилась первая тройка:

  1. Михаил Коляда – 102,48
  2. Макар Игнатов – 98,30
  3. Марк Кондратюк – 90,88

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. Даты проведения: 24 – 27 декабря.

На прошлом чемпионате России Макар Игнатов выиграл короткую программу, но по общему итогу занял только четвертое место.

Дмитрий Алиев – действующий чемпион России в соревнованиях у мужчин. Он пропускает турнир из-за проблем со здоровьем.

В мужских соревнованиях участвуют 17 фигуристов. Они покажут произвольную программу 25 декабря. Трансляция стартует в 14:10 по московскому времени.

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