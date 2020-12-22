Расписание чемпионата России по фигурному катанию ⛸️

С 24 по 27 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

Как все будет:

24 декабря

11:55 – короткая программа у мужчин

– короткая программа у мужчин 14:45 – ритм-танец в танцах на льду

– ритм-танец в танцах на льду 17:55 – короткая программа у пар

25 декабря

11:25 – произвольный танец в танцах на льду

– произвольный танец в танцах на льду 14:10 – произвольная программа у мужчин

– произвольная программа у мужчин 17:15 – короткая программа у женщин

26 декабря

14:25 – произвольная программа у пар

– произвольная программа у пар 16:55 – произвольная программа у женщин

27 декабря

10:55 – церемония награждения

– церемония награждения 11:55 – показательные выступления

Для фигуристов выступление на чемпионате России – возможность отобраться на международные соревнования. Финал серии Гран-при и чемпионат Европы уже отменены, но остается чемпионат мира.

Первый канал покажет все соревнования на официальном сайте. Некоторые трансляции вынесены в телеэфир.

Евгения Медведева не выступит на самом чемпионате России, но примет участие в показательных выступлениях.