Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Михаил Коляда
Анна Щербакова
Алена Косторная
#Чемпионат России по фигурному катанию #фигурное катание #Алена Косторная #Анна Щербакова #Евгения Медведева #Елизавета Туктамышева #Михаил Коляда
Расписание чемпионата России по фигурному катанию ⛸️
5 часов назад
С 24 по 27 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
24 декабря
- 11:55 – короткая программа у мужчин
- 14:45 – ритм-танец в танцах на льду
- 17:55 – короткая программа у пар
25 декабря
- 11:25 – произвольный танец в танцах на льду
- 14:10 – произвольная программа у мужчин
- 17:15 – короткая программа у женщин
26 декабря
- 14:25 – произвольная программа у пар
- 16:55 – произвольная программа у женщин
27 декабря
- 10:55 – церемония награждения
- 11:55 – показательные выступления
Для фигуристов выступление на чемпионате России – возможность отобраться на международные соревнования. Финал серии Гран-при и чемпионат Европы уже отменены, но остается чемпионат мира.
Первый канал покажет все соревнования на официальном сайте. Некоторые трансляции вынесены в телеэфир.
Евгения Медведева не выступит на самом чемпионате России, но примет участие в показательных выступлениях.
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