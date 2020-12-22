Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Михаил Коляда
Анна Щербакова
Алена Косторная
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#Чемпионат России по фигурному катанию #фигурное катание #Алена Косторная #Анна Щербакова #Евгения Медведева #Елизавета Туктамышева #Михаил Коляда

Расписание чемпионата России по фигурному катанию ⛸️

5 часов назад

Анна Щербакова – двукратная чемпионка России по фигурному катанию. Она выступит на турнире, хотя недавно перенесла коронавирус.

Xinhua/Global Look Press

С 24 по 27 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

Как все будет:

24 декабря

  • 11:55 – короткая программа у мужчин
  • 14:45 – ритм-танец в танцах на льду
  • 17:55 – короткая программа у пар

25 декабря

  • 11:25 – произвольный танец в танцах на льду
  • 14:10 – произвольная программа у мужчин
  • 17:15 – короткая программа у женщин

26 декабря

  • 14:25 – произвольная программа у пар
  • 16:55 – произвольная программа у женщин

27 декабря

  • 10:55 – церемония награждения
  • 11:55 – показательные выступления

Для фигуристов выступление на чемпионате России – возможность отобраться на международные соревнования. Финал серии Гран-при и чемпионат Европы уже отменены, но остается чемпионат мира.

Первый канал покажет все соревнования на официальном сайте. Некоторые трансляции вынесены в телеэфир.

Евгения Медведева не выступит на самом чемпионате России, но примет участие в показательных выступлениях.

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