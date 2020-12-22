Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
В Челябинске состоится чемпионат России по фигурному катанию. Он пройдет с 24 по 27 декабря. Первый канал покажет все соревнования на официальном сайте.
Пока известен только предварительный список участников. Сайт Первого канала дает такой:
Женщины
Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская.
Запасные: Арина Онищенко, Камила Султанмагомедова.
Мужчины
Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Алексей Ерохов, Артем Зотов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Егор Рухин, Роман Савосин, Евгений Семененко, Антон Шулепов, Илья Яблоков, Максим Варакин.
Запасные: Егор Мурашов, Максим Петров, Даниил Мурзин.
Пары
Бойкова – Козловский, Мишина – Галлямов, Тарасова – Морозов, Ахантьева – Колесов, Артемьева – Назарычев, Павлюченко – Ходыкин, Панфилова – Рылов, Пепелева – Плешков, Акопова – Рахманин, Балабанова – Святченко, Кадырова – Бальченко, Мухаметзянова – Миронов.
Танцы на льду
Синицина – Кацалапов, Степанова – Букин, Загорски – Гурейро, Скопцова – Алешин, Морозова –Багин, Худайбердиева – Базин, Шевченко – Еременко, Карташова – Карпов, Кириллова – Чегодаев, Лизунова – Вахнов, Миронова – Устенко, Павленина – Алексанян, Пасечник – Колосовский, Тульцева – Беловодченко, Чашникова – Черезов.
Анна Щербакова выступит на турнире, хотя недавно перенесла коронавирус. Об этом она рассказала в интервью Первому каналу: «Я себе просто не прощу, если я даже не попробую выступить, отобраться и буду сидеть дома, смотреть, как все соревнуются».
Евгения Медведева поучаствует только в показательных выступлениях. Она тоже перенесла болезнь, а перед этим лечила спину. Алена Косторная тоже пропустит турнир из-за восстановления после болезни.
Чемпионат России – возможность отобраться на чемпионат мира, который состоится в 2021 году. Чемпионат Европы и финал серии Гран-при отменены из-за пандемии коронавируса.