Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Софья Самодурова
Михаил Коляда
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Алена Косторная
Анастасия Гулякова
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#Чемпионат России по фигурному катанию #фигурное катание #Алена Косторная #Александра Трусова #Анна Щербакова #Евгения Медведева #Анастасия Гулякова #Камила Валиева #Елизавета Туктамышева #Михаил Коляда #Софья Самодурова

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

5 часов назад

Такие награды получат победители и призеры чемпионата России по фигурному катанию.

Официальный сайт ФХР

В Челябинске состоится чемпионат России по фигурному катанию. Он пройдет с 24 по 27 декабря. Первый канал покажет все соревнования на официальном сайте.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Пока известен только предварительный список участников. Сайт Первого канала дает такой:

Женщины

Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская.

Запасные: Арина Онищенко, Камила Султанмагомедова.

Мужчины

Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Алексей Ерохов, Артем Зотов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Егор Рухин, Роман Савосин, Евгений Семененко, Антон Шулепов, Илья Яблоков, Максим Варакин.

Запасные: Егор Мурашов, Максим Петров, Даниил Мурзин.

Пары

Бойкова – Козловский, Мишина – Галлямов, Тарасова – Морозов, Ахантьева – Колесов, Артемьева – Назарычев, Павлюченко – Ходыкин, Панфилова – Рылов, Пепелева – Плешков, Акопова – Рахманин, Балабанова – Святченко, Кадырова – Бальченко, Мухаметзянова – Миронов.

Танцы на льду

Синицина – Кацалапов, Степанова – Букин, Загорски – Гурейро, Скопцова – Алешин, Морозова –Багин, Худайбердиева – Базин, Шевченко – Еременко, Карташова – Карпов, Кириллова – Чегодаев, Лизунова – Вахнов, Миронова – Устенко, Павленина – Алексанян, Пасечник – Колосовский, Тульцева – Беловодченко, Чашникова – Черезов.

AFLO/Global Look Press

Анна Щербакова выступит на турнире, хотя недавно перенесла коронавирус. Об этом она рассказала в интервью Первому каналу: «Я себе просто не прощу, если я даже не попробую выступить, отобраться и буду сидеть дома, смотреть, как все соревнуются».

Евгения Медведева поучаствует только в показательных выступлениях. Она тоже перенесла болезнь, а перед этим лечила спину. Алена Косторная тоже пропустит турнир из-за восстановления после болезни.

Чемпионат России – возможность отобраться на чемпионат мира, который состоится в 2021 году. Чемпионат Европы и финал серии Гран-при отменены из-за пандемии коронавируса.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что почитать об участниках
Медведева постоянно говорит о проблемах со спиной. Все так серьезно? Что именно у нее болит?
Косторная мечтает о карьере нейрохирурга. И меняет тренера за два года до конца карьеры
Зайдите в инстаграм Щербаковой – там накопилось очень много медведей
Основной сюжет в карьере Щербаковой – доминирование на чемпионате России
В карьере Трусовой есть еще одно четвертое место. Тогда она только учила сложные прыжки
Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Плющенко снял Косторную из-за ее болезни
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#Елизавета Туктамышева
#Михаил Коляда
#Софья Самодурова