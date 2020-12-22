Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

Анна Щербакова выступит на турнире, хотя недавно перенесла коронавирус. Об этом она рассказала в интервью Первому каналу: «Я себе просто не прощу, если я даже не попробую выступить, отобраться и буду сидеть дома, смотреть, как все соревнуются».

Евгения Медведева поучаствует только в показательных выступлениях. Она тоже перенесла болезнь, а перед этим лечила спину. Алена Косторная тоже пропустит турнир из-за восстановления после болезни.

Чемпионат России – возможность отобраться на чемпионат мира, который состоится в 2021 году. Чемпионат Европы и финал серии Гран-при отменены из-за пандемии коронавируса.