Анастасия Гулякова

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Фигурное катание
Гулякова снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Год назад она опережала Трусову на Гран-при
#Анастасия Гулякова
Фигурное катание
Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Первый канал убрал из телеэфира трансляцию этапа Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Туктамышева не выигрывала этапы Гран-при с октября 2018 года
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева победила на Гран-при России. Гулякова попала в тройку ⛸️
#Елизавета Туктамышева
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В карьере Трусовой есть еще одно четвертое место. Тогда она только учила сложные прыжки
#Александра Трусова
Кто такая Анастасия Гулякова – фигуристка, которая обошла Трусову
#Анастасия Гулякова
Кто выступит на Гран-при России по фигурному катанию? Какой формат? Когда финал?
#Гран-при России
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