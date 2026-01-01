Анастасия Гулякова

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Фигурное катание
Гулякова снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Год назад она опережала Трусову на Гран-при
#Анастасия Гулякова
Фигурное катание
Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Первый канал убрал из телеэфира трансляцию этапа Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Туктамышева не выигрывала этапы Гран-при с октября 2018 года
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Туктамышева победила на Гран-при России. Гулякова попала в тройку ⛸️
#Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России
#Гран-при России