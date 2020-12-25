фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Алена Косторная
Дарья Усачева
Анастасия Гулякова
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Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус
час назад
Завершилась короткая программа в женских соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию. Тройка лидеров выглядит так:
- Анна Щербакова – 80,31
- Камила Валиева – 79,99
- Дарья Усачева – 76,72
Анна Щербакова – двукратная чемпионка России. Она выиграла два предыдущих турнира. Перед чемпионатом России-2021 переболела коронавирусом.
Алена Косторная и Евгения Медведева пропускают чемпионат России. Они так и не восстановились после перенесенного коронавируса.
Александра Трусова пока не попадает в тройку. Она набрала 75,76 балла. Елизавета Туктамышева занимает пятое место.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря. Произвольная программа в женских соревнованиях начнется 26 декабря в 16:55 по московскому времени.
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