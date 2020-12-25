фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Алена Косторная
Дарья Усачева
Анастасия Гулякова
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Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус

час назад

AFLO/Global Look Press

Завершилась короткая программа в женских соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию. Тройка лидеров выглядит так:

  1. Анна Щербакова – 80,31
  2. Камила Валиева – 79,99
  3. Дарья Усачева – 76,72

Анна Щербакова – двукратная чемпионка России. Она выиграла два предыдущих турнира. Перед чемпионатом России-2021 переболела коронавирусом. 

Алена Косторная и Евгения Медведева пропускают чемпионат России. Они так и не восстановились после перенесенного коронавируса.

Александра Трусова пока не попадает в тройку. Она набрала 75,76 балла. Елизавета Туктамышева занимает пятое место.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря. Произвольная программа в женских соревнованиях начнется 26 декабря в 16:55 по московскому времени.

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#Евгения Медведева
#Елизавета Туктамышева
#Камила Валиева
#Дарья Усачева