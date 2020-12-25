Щербакова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию. Перед турниром она перенесла коронавирус

Завершилась короткая программа в женских соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию. Тройка лидеров выглядит так:

Анна Щербакова – двукратная чемпионка России. Она выиграла два предыдущих турнира. Перед чемпионатом России-2021 переболела коронавирусом.

Алена Косторная и Евгения Медведева пропускают чемпионат России. Они так и не восстановились после перенесенного коронавируса.

Александра Трусова пока не попадает в тройку. Она набрала 75,76 балла. Елизавета Туктамышева занимает пятое место.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря. Произвольная программа в женских соревнованиях начнется 26 декабря в 16:55 по московскому времени.