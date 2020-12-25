Евгений Плющенко
Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
Александра Трусова
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#Евгений Плющенко #фигурное катание #Александра Трусова #Чемпионат России по фигурному катанию

Злость Плющенко после оценок Трусовой. Завел трибуны, а потом чуть не психанул

40 минут назад
Александр Плеханов

Александра Трусова заняла четвертое место в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Выше нее оказались Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева. Сама Трусова прыгнула в короткой лишь двойной аксель. Тройной пока не может прыгать из-за личных причин. Трусова в целом довольна, а вот ее тренер Евгений Плющенко – нет.

Сначала Плющенко показывал трибунам, что надо активнее радоваться после проката Трусовой. Если что, активность была и без него.

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Когда увидел оценки (75,76 балла), все показал жестами. Трусова в этот момент улыбалась. Она понимает, что еще может компенсировать отставание за счет четверных прыжков в произвольной.

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ТАСС опубликовал такую цитату Плющенко уже после соревнований: «Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший ее прокат в сезоне, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Все вращения достояла, ребро отличное на флипе, лутц-тулуп прекрасный».

Плющенко уже не первый раз за сезон давит на судей. В октябре он раскритиковал оценки во время этапа Кубка России. Тогда Валиева, Трусова и Усачева получили по 10 баллов за компоненты.

Мнение Плющенко: «В 14 лет нельзя ставить «десятки» за компоненты. Это юниорское катание, и как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не «десять». Куда им расти дальше?»

На следующем этапе он поддерживал в соцсетях Елизавету Туктамышеву: «Какая Лиза должна стать сегодня с учетом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну, точно не номером 3, с учетом всех ее титулов и достижений в спорте!»

Сейчас на его жесты была разнообразная реакция:

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Все фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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