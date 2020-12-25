Злость Плющенко после оценок Трусовой. Завел трибуны, а потом чуть не психанул

ТАСС опубликовал такую цитату Плющенко уже после соревнований: «Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший ее прокат в сезоне, если только из платья выпрыгнуть осталось . Куда лучше? Все вращения достояла, ребро отличное на флипе, лутц-тулуп прекрасный».

Плющенко уже не первый раз за сезон давит на судей. В октябре он раскритиковал оценки во время этапа Кубка России. Тогда Валиева, Трусова и Усачева получили по 10 баллов за компоненты.

Мнение Плющенко: «В 14 лет нельзя ставить «десятки» за компоненты. Это юниорское катание, и как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не «десять». Куда им расти дальше?»

На следующем этапе он поддерживал в соцсетях Елизавету Туктамышеву: «Какая Лиза должна стать сегодня с учетом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну, точно не номером 3, с учетом всех ее титулов и достижений в спорте!»