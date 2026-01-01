Евгений Плющенко

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Заслуженный мастер спорта России.
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Двукратный олимпийский чемпион.
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Фигурное катание
Трусова ушла из академии Плющенко
#Александра Трусова
Фигурное катание
Косторная ушла к Тутберидзе от Плющенко. Обратный трансфер был прошлым летом
#Алена Косторная
Фигурное катание
Трусова не выступит в финале Кубка России
#Александра Трусова
Фигурное катание
Из «Академии Плющенко» ушла Станислава Константинова. Она была 16-й на последнем чемпионате России
#Станислава Константинова
Фигурное катание
Юлия Липницкая стала тренером академии Евгения Плющенко
#Юлия Липницкая
Фигурное катание
Трусова всего дважды за карьеру занимала четвертое место на важных турнирах
#Александра Трусова
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Материалы
В короткой программе удивила Муравьева: забралась на второе место, но из-за задержки на старте упала на третье. Плющенко прервал ее интервью
#Софья Муравьева
Теперь Плющенко борется с монополией Тутберидзе в юниорском фигурном катании. И там даже побеждает
#Евгений Плющенко
Плющенко тепло попрощался с Трусовой, но мощно подколол Косторную: сказал про раскаяния, испытательный срок и намекнул на провалы
#Александра Трусова
Спортсмен, которого я не люблю. Авторы «Гола» ругают больших звезд: Акинфеев, Златан, Плющенко и другие
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#Гол
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Русский дебютант ЧМ катается под музыку из «Бандитского Петербурга». Взял ее из-за Плющенко
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#Евгений Семененко
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Неожиданная помеха в переходе Косторной – контракт. Нужна оплата за тренировки в академии
#Алена Косторная
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