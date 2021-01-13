Станислава Константинова
фигурное катание
Евгений Плющенко
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#Станислава Константинова #фигурное катание #Евгений Плющенко

Из «Академии Плющенко» ушла Станислава Константинова. Она была 16-й на последнем чемпионате России

6 часов назад

20-летняя Станислава Константинова объявила об уходе из «Академии Плющенко». Свое решение она объяснила так:

«Я прекратила сотрудничество с академией Евгения Плющенко и группой Александра Волкова. Причины в организационных моментах относительно тренировочного процесса. Произошли изменения, и условия перестали быть комфортными».

Константинова – участница чемпионатов мира и Европы. На завершившемся чемпионате России она заняла 16-е место – это худший результат в ее карьере.

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