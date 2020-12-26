Станислава Константинова
Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
Валерия Костина
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#Станислава Константинова #фигурное катание #Чемпионат России по фигурному катанию #Валерия Костина

Константинова заняла 16-е место на ЧР по фигурному катанию. Это худший результат в ее карьере

час назад

Newspix24/Global Look Press

Станислава Константинова набрала на чемпионате России по фигурному катанию всего 168,33 балла. Она опередила только Валерию Костину из Тульской области.

Константиновой 20 лет. Она дважды занимала на чемпионатах России четвертые места. На прошлом турнире была 13-й.

В сезоне-2018/19 Константинова участвовала в чемпионате Европы, где тоже стала четвертой. Тогда турнир выиграла Софья Самодурова.

Константинова – бронзовый призер Универсиады-2019. Она занимается у Александра Волкова в академии Евгения Плющенко.

Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла

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