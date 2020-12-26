Константинова заняла 16-е место на ЧР по фигурному катанию. Это худший результат в ее карьере

Станислава Константинова набрала на чемпионате России по фигурному катанию всего 168,33 балла. Она опередила только Валерию Костину из Тульской области.

Константиновой 20 лет. Она дважды занимала на чемпионатах России четвертые места. На прошлом турнире была 13-й.

В сезоне-2018/19 Константинова участвовала в чемпионате Европы, где тоже стала четвертой. Тогда турнир выиграла Софья Самодурова.

Константинова – бронзовый призер Универсиады-2019. Она занимается у Александра Волкова в академии Евгения Плющенко.

Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла