Станислава Константинова

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Фигурное катание
Из «Академии Плющенко» ушла Станислава Константинова. Она была 16-й на последнем чемпионате России
#Станислава Константинова
Фигурное катание
Константинова заняла 16-е место на ЧР по фигурному катанию. Это худший результат в ее карьере
#Станислава Константинова
Фигурное катание
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
#фигурное катание
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В карьере Трусовой есть еще одно четвертое место. Тогда она только учила сложные прыжки
#Александра Трусова
Все бывшие чемпионки женской фигурки провалили сезон. Эра официально поменялась
#фигурное катание
Теперь чемпионат России – главный турнир в женской фигурке
#фигурное катание
Теперь все креативно открывают бутылки. Закрывают глаза, бросают шайбу, размахивают коньками
#BottleCapChallenge
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