Теперь чемпионат России – главный турнир в женской фигурке

Там же есть и еще десяток спортсменок приличного уровня. Обычно все они разбросаны по разным турнирам или этапам Гран-при: на каждом соревновании у России просто нет стольких мест, чтобы закинуть туда всех главных спортсменок. Чемпионат России – отличная проверка для лучших фигуристок на фоне таких же лучших. Это показал и прошлый сезон, где олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла только пятое место. Выше была даже Константинова.

Новый чемпионат России Загитова вообще пропускает – она объявила о приостановке спортивной карьеры. В ближайшее время Загитову можно увидеть только в различных шоу (или перед хоккейными матчами). От Загитовой в Красноярске остались только плакаты с анонсами турнира, которые так и не убрали к старту соревнования. Но и без нее чемпионат России – мощнейший турнир. В интервью «Известиям» об этом рассказал Брайан Орсер – тренер Евгении Медведевой:

«Чемпионат России среди женщин по своему составу уже не первый год — соревнование уровня крупнейших международных стартов. Поскольку последние несколько сезонов в мире лидируют российские фигуристки, неудивительно, что в Красноярске ожидается очень серьезная конкуренция. Даже отказ кого-то из звезд не снизит уровень соревнования. Слишком уж много в России сейчас сильных спортсменок, способных бороться за самые высокие места».