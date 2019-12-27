Теперь чемпионат России – главный турнир в женской фигурке
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске. В женском одиночном катании такого количества топ-спортсменок на одном льду не было даже в 2018-м. Тогда талантливые Щербакова, Косторная и Трусова уже рвали взрослых конкуренток, но еще не соревновались с ними на взрослом уровне (не могли по возрасту). Теперь все лучшие в одном дивизионе.
Вот подборка фавориток нового чемпионата России:
- Александра Трусова (победа на ЧМ среди юниоров, прыгает больше всех четверных)
- Анна Щербакова (победа на чемпионате России)
- Алена Косторная (победа в финале Гран-при-2019)
- Евгения Медведева (серебро Олимпиады)
- Елизавета Туктамышева (победа на ЧЕ-2015 и ЧМ-2015)
- Софья Самодурова (победа на ЧЕ-2019)
- Станислава Константинова (бронза Универсиады)
Там же есть и еще десяток спортсменок приличного уровня. Обычно все они разбросаны по разным турнирам или этапам Гран-при: на каждом соревновании у России просто нет стольких мест, чтобы закинуть туда всех главных спортсменок. Чемпионат России – отличная проверка для лучших фигуристок на фоне таких же лучших. Это показал и прошлый сезон, где олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла только пятое место. Выше была даже Константинова.
Новый чемпионат России Загитова вообще пропускает – она объявила о приостановке спортивной карьеры. В ближайшее время Загитову можно увидеть только в различных шоу (или перед хоккейными матчами). От Загитовой в Красноярске остались только плакаты с анонсами турнира, которые так и не убрали к старту соревнования. Но и без нее чемпионат России – мощнейший турнир. В интервью «Известиям» об этом рассказал Брайан Орсер – тренер Евгении Медведевой:
«Чемпионат России среди женщин по своему составу уже не первый год — соревнование уровня крупнейших международных стартов. Поскольку последние несколько сезонов в мире лидируют российские фигуристки, неудивительно, что в Красноярске ожидается очень серьезная конкуренция. Даже отказ кого-то из звезд не снизит уровень соревнования. Слишком уж много в России сейчас сильных спортсменок, способных бороться за самые высокие места».
Высокий статус турнира подтверждает и телепрограмма Первого канала (на сайте еще больше контента). Сейчас показали в прямом эфире короткую программу, покажут произвольную и зацепят даже показательные выступления. Еще пару лет назад такого внимания к чемпионату России не было: чемпионат Европы и чемпионат мира оценивались гораздо серьезнее, о ЧР говорили вскользь.
У подборки лучших участниц есть и другая сторона – реальная важность результата. Для фигуристок чемпионат России – это еще и отборочное соревнование к чемпионату Европы. Туда точно поедут победитель и серебряный призер ЧР, а еще одну участницу выберут по результатам тренерского совета в Федерации фигурного катания. Бронза на ЧР – существенный аргумент в таком серьезном выборе.
«В прошлом году это были соревнования, чтобы просто показать себя. Понимаю, что той программы уже оказалось бы недостаточно в этом году», – рассказала в эфире Первого канала Анна Щербакова. По короткой программе она набрала на пять баллов больше, чем по прошлому сезону. Тогда Щербакова выиграла чемпионат России, но на Европу не отобралась из-за других возрастных границ. Туда поехали Константинова, Загитова и Самодурова (4,5 и 6 место на ЧР).
В короткой программе регламент запрещает исполнение четверных прыжков. Поэтому небольшие отрывы по баллам – нормальное явление. Даже здесь выделилась чемпионка Гран-при Алена Косторная. Она набрала рекордные 89,86 балла: столько не было даже во время победного финала Гран-При (85,45)
Итоговая таблица такая:
- Алена Косторная – 89,96
- Анна Щербакова – 79,93
- Александра Трусова – 76,46
- Елизавета Туктамышева – 75,74
- Евгения Медведева – 71,08
- Анастасия Гулякова – 66,85
- Анна Фролова – 66,45
- Валерия Шульская – 66,17
- Станислава Константинова – 66,00
- Серафима Саханович – 65,42
- Софья Самодурова – 64,38
- Анастасия Губанова – 60,87
- Елизавета Нугуманова – 60,01
- Ксения Синицына – 59,72
- Ксения Цибинова – 58,84
- Анастасия Грачева – 56,47
- Мария Талалайкина – 50,91
28 декабря пройдет произвольная программа – тогда и определится новая чемпионка России (либо опять выиграет Щербакова). Время начала: 15:25 по Москве.