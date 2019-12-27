фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Софья Самодурова
Александра Трусова
Станислава Константинова
Анна Щербакова
Алена Косторная
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#фигурное катание #Александра Трусова #Евгения Медведева #Алена Косторная #Елизавета Туктамышева #Анна Щербакова #Софья Самодурова #Станислава Константинова

Теперь чемпионат России – главный турнир в женской фигурке

27 декабря 2019, 17:59
Александр Плеханов

Алена Косторная – чемпионка серии Гран-при. Она же лидирует после короткой программы на чемпионате России.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске. В женском одиночном катании такого количества топ-спортсменок на одном льду не было даже в 2018-м. Тогда талантливые Щербакова, Косторная и Трусова уже рвали взрослых конкуренток, но еще не соревновались с ними на взрослом уровне (не могли по возрасту). Теперь все лучшие в одном дивизионе.

Вот подборка фавориток нового чемпионата России:

  • Александра Трусова (победа на ЧМ среди юниоров, прыгает больше всех четверных)
  • Анна Щербакова (победа на чемпионате России)
  • Алена Косторная (победа в финале Гран-при-2019)
  • Евгения Медведева (серебро Олимпиады)
  • Елизавета Туктамышева (победа на ЧЕ-2015 и ЧМ-2015)
  • Софья Самодурова (победа на ЧЕ-2019)
  • Станислава Константинова (бронза Универсиады)

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова вошли в тройку на финале Гран-при, а теперь выступают на чемпионате России.

Там же есть и еще десяток спортсменок приличного уровня. Обычно все они разбросаны по разным турнирам или этапам Гран-при: на каждом соревновании у России просто нет стольких мест, чтобы закинуть туда всех главных спортсменок. Чемпионат России – отличная проверка для лучших фигуристок на фоне таких же лучших. Это показал и прошлый сезон, где олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла только пятое место. Выше была даже Константинова.

Новый чемпионат России Загитова вообще пропускает – она объявила о приостановке спортивной карьеры. В ближайшее время Загитову можно увидеть только в различных шоу (или перед хоккейными матчами). От Загитовой в Красноярске остались только плакаты с анонсами турнира, которые так и не убрали к старту соревнования. Но и без нее чемпионат России – мощнейший турнир. В интервью «Известиям» об этом рассказал Брайан Орсер – тренер Евгении Медведевой:

«Чемпионат России среди женщин по своему составу уже не первый год — соревнование уровня крупнейших международных стартов. Поскольку последние несколько сезонов в мире лидируют российские фигуристки, неудивительно, что в Красноярске ожидается очень серьезная конкуренция. Даже отказ кого-то из звезд не снизит уровень соревнования. Слишком уж много в России сейчас сильных спортсменок, способных бороться за самые высокие места».

Анна Щербакова – чемпионка России прошлого сезона. Тогда она выступала на юниорских соревнованиях, но на чемпионате России опередила всех взрослых.

Высокий статус турнира подтверждает и телепрограмма Первого канала (на сайте еще больше контента). Сейчас показали в прямом эфире короткую программу, покажут произвольную и зацепят даже показательные выступления. Еще пару лет назад такого внимания к чемпионату России не было: чемпионат Европы и чемпионат мира оценивались гораздо серьезнее, о ЧР говорили вскользь.

У подборки лучших участниц есть и другая сторона – реальная важность результата. Для фигуристок чемпионат России – это еще и отборочное соревнование к чемпионату Европы. Туда точно поедут победитель и серебряный призер ЧР, а еще одну участницу выберут по результатам тренерского совета в Федерации фигурного катания. Бронза на ЧР – существенный аргумент в таком серьезном выборе.

«В прошлом году это были соревнования, чтобы просто показать себя. Понимаю, что той программы уже оказалось бы недостаточно в этом году», – рассказала в эфире Первого канала Анна Щербакова. По короткой программе она набрала на пять баллов больше, чем по прошлому сезону. Тогда Щербакова выиграла чемпионат России, но на Европу не отобралась из-за других возрастных границ. Туда поехали Константинова, Загитова и Самодурова (4,5 и 6 место на ЧР).

Александра Трусова – это у нее заявлены пять четверных прыжков в произвольной программе.

В короткой программе регламент запрещает исполнение четверных прыжков. Поэтому небольшие отрывы по баллам – нормальное явление. Даже здесь выделилась чемпионка Гран-при Алена Косторная. Она набрала рекордные 89,86 балла: столько не было даже во время победного финала Гран-При (85,45)

Итоговая таблица такая:

  1. Алена Косторная – 89,96
  2. Анна Щербакова – 79,93
  3. Александра Трусова – 76,46
  4. Елизавета Туктамышева – 75,74
  5. Евгения Медведева – 71,08
  6. Анастасия Гулякова – 66,85
  7. Анна Фролова – 66,45
  8. Валерия Шульская – 66,17
  9. Станислава Константинова – 66,00
  10. Серафима Саханович – 65,42
  11. Софья Самодурова – 64,38
  12. Анастасия Губанова – 60,87
  13. Елизавета Нугуманова – 60,01
  14. Ксения Синицына – 59,72
  15. Ксения Цибинова – 58,84
  16. Анастасия Грачева – 56,47
  17. Мария Талалайкина – 50,91

28 декабря пройдет произвольная программа – тогда и определится новая чемпионка России (либо опять выиграет Щербакова). Время начала: 15:25 по Москве. 

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Все фото: AFLO/Global Look Press
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