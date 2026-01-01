Софья Самодурова

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Фигурное катание
Фигуристка Хромых выиграла турнир Budapest Trophy. Щербакова стала второй
#Анна Щербакова
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у женщин
#фигурное катание
Фигурное катание
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
#фигурное катание
Фигурное катание
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Кубок России по фигурке: где смотреть, когда будет, что дает ⛸️
#фигурное катание
Фигурное катание
Самодурова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах из-за простуды
#Софья Самодурова
Все новости
Материалы
Год назад Самодурова выиграла чемпионат Европы. Сейчас ее баллов не хватило бы даже для бронзы
#Софья Самодурова
Все бывшие чемпионки женской фигурки провалили сезон. Эра официально поменялась
#фигурное катание
Теперь чемпионат России – главный турнир в женской фигурке
#фигурное катание
Все материалы