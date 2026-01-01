Софья Самодурова

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Год назад Самодурова выиграла чемпионат Европы. Сейчас ее баллов не хватило бы даже для бронзы
#Софья Самодурова
Все бывшие чемпионки женской фигурки провалили сезон. Эра официально поменялась
#фигурное катание
Теперь чемпионат России – главный турнир в женской фигурке
#фигурное катание