Год назад Самодурова выиграла чемпионат Европы. Сейчас ее баллов не хватило бы даже для бронзы

Между соревнованиями прошел только один год, но даже за это время получился огромный скачок в баллах. Мы уже рассказывали, что все чемпионки прошлого сезона провалили осеннюю часть нового – поэтому они даже не претендовали на участие в международных турнирах. Удручающий вывод по сравнению с прошлым: чемпионка Европы Самодурова все равно не попала бы в медали на этом турнире в 2020-м.

Основная разница – в технике. На Гран-при Японии в ноябре 2019-го Самодурова заехала на шестое место. Уже тогда стало понятно, что арбитрам не нравятся ее технические элементы, хотя саму Самодурову и ее тренера это не устраивало: «Я довольна своим прокатом, и мой тренер доволен, но оценок судей мы просто не понимаем, Алексей Николаевич в шоке».

Косторная, Щербакова и Трусова откатали на чемпионате Европы с падениями. Даже при исполнении с помарками их программы выглядят намного мощнее всего, что раньше происходило на европейских турнирах. Они остаются где-то далеко впереди, остальные борются за деревянные медали. Сравните все это еще по одному факту: швейцарка Алексия Паганини набрала 192,88 балла. По прошлому сезону она боролась бы за медаль, сейчас – осталась далеко.