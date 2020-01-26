Софья Самодурова
фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Алена Косторная
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#Софья Самодурова #Александра Трусова #фигурное катание #Анна Щербакова #Алена Косторная

Год назад Самодурова выиграла чемпионат Европы. Сейчас ее баллов не хватило бы даже для бронзы

26 января, 02:09
Александр Плеханов

Софья Самодурова выиграла прошлый чемпионат Европы. В этом году она провалила чемпионат России (девятое место) и не попала на турнир.

AFLO/Global Look Press

Результаты чемпионата Европы сезона-2018/19 в женском одиночном фигурном катании:

  1. Софья Самодурова (Россия) – 213,84
  2. Алина Загитова (Россия) – 198,34
  3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 194,40

Результаты чемпионата Европы сезона-2019/20 в том же виде:

  1. Алена Косторная (Россия) – 240,81
  2. Анна Щербакова (Россия) – 237,76
  3. Александра Трусова (Россия) – 225,34

Между соревнованиями прошел только один год, но даже за это время получился огромный скачок в баллах. Мы уже рассказывали, что все чемпионки прошлого сезона провалили осеннюю часть нового – поэтому они даже не претендовали на участие в международных турнирах. Удручающий вывод по сравнению с прошлым: чемпионка Европы Самодурова все равно не попала бы в медали на этом турнире в 2020-м.

Основная разница – в технике. На Гран-при Японии в ноябре 2019-го Самодурова заехала на шестое место. Уже тогда стало понятно, что арбитрам не нравятся ее технические элементы, хотя саму Самодурову и ее тренера это не устраивало: «Я довольна своим прокатом, и мой тренер доволен, но оценок судей мы просто не понимаем, Алексей Николаевич в шоке».

Косторная, Щербакова и Трусова откатали на чемпионате Европы с падениями. Даже при исполнении с помарками их программы выглядят намного мощнее всего, что раньше происходило на европейских турнирах. Они остаются где-то далеко впереди, остальные борются за деревянные медали. Сравните все это еще по одному факту: швейцарка Алексия Паганини набрала 192,88 балла. По прошлому сезону она боролась бы за медаль, сейчас – осталась далеко.

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