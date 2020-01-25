Россия семь лет не побеждала в танцах на льду. Оказалось, что можно обыгрывать непобедимых

Семь лет российские пары не побеждали в этом виде программы. Пять из них на всех соревнованиях доминирует французский дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон. За это время французы выиграли еще и четыре золота чемпионата мира и серебро Олимпиады в Пхенчхане. Естественно, что в 2020 году они считались безоговорочными фаворитами по всем соревнованиям.

Проверить расклады можно было даже по финалу Гран-при. В декабре Пападакис и Сизерон выиграли турнир: тогда они опередили Синицину и Кацалапова на 16 баллов. Российская пара вообще заняла шестое место, пустив вперед еще один наш дуэт – Степанова и Букин остались четвертыми. В шестерке оказались две американские пары и одна канадская.

В соревновании европейцев расклады упрощались. На чемпионате Европы российским парам прогнозировали борьбу за медали, французам – легкую и ожидаемую победу. В итоге все решилось по каким-то сотым: Синицина и Кацалапов опередили французскую пару на 0,14 балла. На третьем месте оказались Степанова и Букин, но они проиграли больше.