Россия семь лет не побеждала в танцах на льду. Оказалось, что можно обыгрывать непобедимых
Мы все понимаем: женское фигурное катание раскрученное, интересное и самое ожидаемое. Только на чемпионате Европы все равно нельзя пройти мимо других видов программы. Особенно по такому важному медальному поводу. Танцевальный дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов взял золото в том виде, где все уже привыкли к доминированию других дуэтов.
Смотрите победителей в танцах на льду по всем последним чемпионатам Европы (да, в фигурном катании они проводятся каждый год):
- 2012/13: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)
- 2013/14: Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)
- 2014/15: Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
- 2015/16: Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
- 2016/17: Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
- 2017/18: Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
- 2018/19: Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
- 2019/20: Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
Семь лет российские пары не побеждали в этом виде программы. Пять из них на всех соревнованиях доминирует французский дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон. За это время французы выиграли еще и четыре золота чемпионата мира и серебро Олимпиады в Пхенчхане. Естественно, что в 2020 году они считались безоговорочными фаворитами по всем соревнованиям.
Проверить расклады можно было даже по финалу Гран-при. В декабре Пападакис и Сизерон выиграли турнир: тогда они опередили Синицину и Кацалапова на 16 баллов. Российская пара вообще заняла шестое место, пустив вперед еще один наш дуэт – Степанова и Букин остались четвертыми. В шестерке оказались две американские пары и одна канадская.
В соревновании европейцев расклады упрощались. На чемпионате Европы российским парам прогнозировали борьбу за медали, французам – легкую и ожидаемую победу. В итоге все решилось по каким-то сотым: Синицина и Кацалапов опередили французскую пару на 0,14 балла. На третьем месте оказались Степанова и Букин, но они проиграли больше.
Габриэла Пападакис предсказуемо сказала, что нельзя всегда побеждать. Никита Кацалапов выдал мотивирующую цитату об ожиданиях всего мира. Только во всем этом интересен и другой факт: для Кацалапова и Синициной это первая совместная медаль на чемпионатах Европы. Кацалапов до этого брал два серебра и одну бронзу с Еленой Ильиных.
Если вы никогда не смотрели танцы на льду, то гляньте хотя бы эти кадры. Красиво же: