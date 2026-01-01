Габриэла Пападакис

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Фигурное катание
Пападакис и Сизерон пропустят ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они готовятся к Олимпиаде
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Во сколько начнется ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
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Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
#фигурное катание
Россия семь лет не побеждала в танцах на льду. Оказалось, что можно обыгрывать непобедимых
#фигурное катание
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