Во сколько начнется ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года

Ритм-танец в танцах на льду открывает третий день чемпионата мира по фигурному катанию Он начнется 26 марта в 12:50 по московскому времени. Трансляция стартует на пять минут раньше.

Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов – эти пары из России выступят на турнире.

Чемпионат мира пропускают Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Это четырехкратные чемпионы из Франции, которые выигрывали два последних турнира.

Из-за пандемии коронавируса они не подготовились к чемпионату мира, поэтому сосредоточились на других целях.

Где смотреть ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года

Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет

Прогноз на ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию