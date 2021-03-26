ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Габриэла Пападакис
Гийом Сизерон
Тиффани Загорски
Джонатан Гурейро
Александра Степанова
Иван Букин
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Во сколько начнется ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года

6 часов назад

AFLO/Global Look Press

Ритм-танец в танцах на льду открывает третий день чемпионата мира по фигурному катанию Он начнется 26 марта в 12:50 по московскому времени. Трансляция стартует на пять минут раньше.

Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов – эти пары из России выступят на турнире.

Чемпионат мира пропускают Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Это четырехкратные чемпионы из Франции, которые выигрывали два последних турнира.

Из-за пандемии коронавируса они не подготовились к чемпионату мира, поэтому сосредоточились на других целях.

Где смотреть ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года

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Прогноз на ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию

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#Джонатан Гурейро
#Иван Букин
#Никита Кацалапов
#Тиффани Загорски