Где смотреть ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года

Третий день чемпионата мира по фигурному катанию откроется ритм-танцем в танцах на льду. Официальное время старта – 26 марта в 12:50 по московскому времени.

В 12:45 начнется трансляция на официальном сайте Первого канала. Eurosport тоже покажет эти соревнования в прямом эфире. Первый канал начнет трансляцию по ТВ в 16:05.

Россию представляют на чемпионате мира три танцевальные пары: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме. Там уже разыграны медали в парном катании. Результат России – золото и бронза.

Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет

Прогноз на ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию