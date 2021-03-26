ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Тиффани Загорски
Джонатан Гурейро
Александра Степанова
Иван Букин
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание #Виктория Синицина #Александра Степанова #Джонатан Гурейро #Иван Букин #Никита Кацалапов #Тиффани Загорски

Где смотреть ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года

7 часов назад

AFLO/Global Look Press

Третий день чемпионата мира по фигурному катанию откроется ритм-танцем в танцах на льду. Официальное время старта – 26 марта в 12:50 по московскому времени.

В 12:45 начнется трансляция на официальном сайте Первого канала. Eurosport тоже покажет эти соревнования в прямом эфире. Первый канал начнет трансляцию по ТВ в 16:05.

Россию представляют на чемпионате мира три танцевальные пары: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме. Там уже разыграны медали в парном катании. Результат России – золото и бронза.

Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет

Прогноз на ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию

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#Тиффани Загорски