Прогноз на ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года

На чемпионате мира по фигурному катанию стартует еще один вид программы. В танцах на льду проходит ритм-танец. Котировки букмекеров:

Турнир пропускают Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Эта французская пара четыре раза побеждала на чемпионатах мира.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов остаются главными претендентами на победу уже с первого вида программы. На прошлом ЧМ они остались с серебром.

Синицина и Кацалапов – действующие чемпионы Европы. Они выиграли турнир в 2020 году. В этом сезоне он не проводился из-за пандемии коронавируса.

Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью попадали в медали на двух последних ЧМ, но всегда оставались без золота.

Где смотреть ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию