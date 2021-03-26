ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Александра Степанова
Иван Букин
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Прогноз на ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию, 26 марта 2021 года
5 часов назад
На чемпионате мира по фигурному катанию стартует еще один вид программы. В танцах на льду проходит ритм-танец. Котировки букмекеров:
Турнир пропускают Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Эта французская пара четыре раза побеждала на чемпионатах мира.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов остаются главными претендентами на победу уже с первого вида программы. На прошлом ЧМ они остались с серебром.
Синицина и Кацалапов – действующие чемпионы Европы. Они выиграли турнир в 2020 году. В этом сезоне он не проводился из-за пандемии коронавируса.
Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью попадали в медали на двух последних ЧМ, но всегда оставались без золота.
Где смотреть ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию
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