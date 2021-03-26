ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Александр Галлямов #фигурное катание #Анастасия Мишина #Александра Бойкова #Дмитрий Козловский

Раздельный пьедестал на ЧМ по фигурке. Русские пары награждали сами себя, соблюдали дистанцию и слушали Чайковского вместо гимна

16 часов назад

KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS

На чемпионате мира по фигурному катанию определились первые чемпионы. Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли золото на первом ЧМ в карьере. Пара Бойкова/Козловский стала бронзовым призером. Их разделили китайцы Суй/Хань. На чемпионате мира действуют строгие правила безопасности из-за коронавируса, поэтому пьедестал выглядел непривычно.

ISU расписывал поведение фигуристов на награждении еще до старта чемпионата мира. Организаторы запретили поцелуи и привычные фотографии на первой ступеньке пьедестала. Обычно туда поднимаются все призеры и делают фото для истории. Даже на раздельном пьедестале фигуристы сейчас не снимают маски.

Важно: цветы и медали уже висели заранее. Так сделано для избегания дополнительных контактов. Фигуристы слушали объявление на стадионе, подъезжали к нужному месту на пьедестале, потом награждали сами себя. Организаторы присутствовали на церемонии и выкатывались на лед, но к спортсменам не приближались.

ютуб-канал Первого канала

Olympic Channel в онлайне обратил внимание на поведение пар во время церемонии награждения. По правилам безопасности фигуристы сами накидывают на себя медаль, хотя до коронавируса так делали организаторы. Пары выкрутились из ситуации – каждый фигурист просто награждал партнера. Такой запрет в правилах не прописан.

Напоминаем: на чемпионатах мира до декабря 2022 года запрещен гимн России. Во время награждения Мишиной и Галлямова включился фрагмент первого концерта композитора Петра Чайковского. Об этом объявлялось еще за месяц до чемпионата мира. ФФККР сама предложила такой вариант после совещания с ведущими тренерами из России.

Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет

Первый канал показал на ютуб-канале полную версию церемонии награждения:

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