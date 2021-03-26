Раздельный пьедестал на ЧМ по фигурке. Русские пары награждали сами себя, соблюдали дистанцию и слушали Чайковского вместо гимна
На чемпионате мира по фигурному катанию определились первые чемпионы. Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли золото на первом ЧМ в карьере. Пара Бойкова/Козловский стала бронзовым призером. Их разделили китайцы Суй/Хань. На чемпионате мира действуют строгие правила безопасности из-за коронавируса, поэтому пьедестал выглядел непривычно.
ISU расписывал поведение фигуристов на награждении еще до старта чемпионата мира. Организаторы запретили поцелуи и привычные фотографии на первой ступеньке пьедестала. Обычно туда поднимаются все призеры и делают фото для истории. Даже на раздельном пьедестале фигуристы сейчас не снимают маски.
Важно: цветы и медали уже висели заранее. Так сделано для избегания дополнительных контактов. Фигуристы слушали объявление на стадионе, подъезжали к нужному месту на пьедестале, потом награждали сами себя. Организаторы присутствовали на церемонии и выкатывались на лед, но к спортсменам не приближались.
Olympic Channel в онлайне обратил внимание на поведение пар во время церемонии награждения. По правилам безопасности фигуристы сами накидывают на себя медаль, хотя до коронавируса так делали организаторы. Пары выкрутились из ситуации – каждый фигурист просто награждал партнера. Такой запрет в правилах не прописан.
Напоминаем: на чемпионатах мира до декабря 2022 года запрещен гимн России. Во время награждения Мишиной и Галлямова включился фрагмент первого концерта композитора Петра Чайковского. Об этом объявлялось еще за месяц до чемпионата мира. ФФККР сама предложила такой вариант после совещания с ведущими тренерами из России.
Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет
Первый канал показал на ютуб-канале полную версию церемонии награждения: