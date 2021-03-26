Раздельный пьедестал на ЧМ по фигурке. Русские пары награждали сами себя, соблюдали дистанцию и слушали Чайковского вместо гимна

На чемпионате мира по фигурному катанию определились первые чемпионы. Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли золото на первом ЧМ в карьере. Пара Бойкова/Козловский стала бронзовым призером. Их разделили китайцы Суй/Хань. На чемпионате мира действуют строгие правила безопасности из-за коронавируса, поэтому пьедестал выглядел непривычно.

ISU расписывал поведение фигуристов на награждении еще до старта чемпионата мира. Организаторы запретили поцелуи и привычные фотографии на первой ступеньке пьедестала. Обычно туда поднимаются все призеры и делают фото для истории. Даже на раздельном пьедестале фигуристы сейчас не снимают маски.

Важно: цветы и медали уже висели заранее. Так сделано для избегания дополнительных контактов. Фигуристы слушали объявление на стадионе, подъезжали к нужному месту на пьедестале, потом награждали сами себя. Организаторы присутствовали на церемонии и выкатывались на лед, но к спортсменам не приближались.