Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет

Две пары из России взяли золотые медали на чемпионате мира по фигурному катанию.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – победители. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – бронзовые призеры.

Мы взяли статистику по результатам спортивных пар на ЧМ за последние десять лет. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса, поэтому в подборке учитывался 2011-й.

Выводы:

📌 Россия дважды брала золото: 2013, 2021.

📌 Россия два раза оставалась без медалей: 2015, 2016.

📌 Россия опережает все страны общему по количеству медалей – 10. Дальше идут Германия и Китай (обе – 7), Канада (4), Япония и Франция (обе – 1)

📌 Распределение медалей России: 2-5-3. По золотым медалям лидирует Германия – 4.

Тарасова и Морозов заняли четвертое место на ЧМ по фигурному катанию. До этого три турнира подряд у них были медали