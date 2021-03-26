ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Александр Галлямов #фигурное катание #Анастасия Мишина #Александра Бойкова #Дмитрий Козловский

Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет

17 часов назад

Раздельный пьедестал на ЧМ по фигурному катанию-2021.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Две пары из России взяли золотые медали на чемпионате мира по фигурному катанию.

Анастасия Мишина и Александр Галлямовпобедители. Александра Бойкова и Дмитрий Козловскийбронзовые призеры.

Мы взяли статистику по результатам спортивных пар на ЧМ за последние десять лет. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса, поэтому в подборке учитывался 2011-й. 

Выводы:

📌 Россия дважды брала золото: 2013, 2021.

📌 Россия два раза оставалась без медалей: 2015, 2016.

📌 Россия опережает все страны общему по количеству медалей – 10. Дальше идут Германия и Китай (обе – 7), Канада (4), Япония и Франция (обе – 1)

📌 Распределение медалей России: 2-5-3. По золотым медалям лидирует Германия – 4.

Тарасова и Морозов заняли четвертое место на ЧМ по фигурному катанию. До этого три турнира подряд у них были медали

Источник:
Гол.ру
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