ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание #Владимир Морозов #Евгения Тарасова

Тарасова и Морозов заняли четвертое место на ЧМ по фигурному катанию. До этого три турнира подряд у них были медали

17 часов назад

AFLO/Global Look Press

Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали в парных соревнованиях 212,76 балла. До бронзы на чемпионате мира по фигурному катанию им не хватило чуть меньше пяти баллов.

Результаты этой пары на трех последних чемпионатах мира:

  • 2017. 3 место
  • 2018. 2 место
  • 2019. 2 место

В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Пара Тарасова/Морозов дважды брала золото чемпионата Европы. На чемпионатах мира они ни разу не были первыми. Теперь в их карьере есть все места со второго по шестое.

Они были четвертыми на Олимпиаде-2018.

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