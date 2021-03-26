Тарасова и Морозов заняли четвертое место на ЧМ по фигурному катанию. До этого три турнира подряд у них были медали

Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали в парных соревнованиях 212,76 балла. До бронзы на чемпионате мира по фигурному катанию им не хватило чуть меньше пяти баллов.

Результаты этой пары на трех последних чемпионатах мира:

2017 . 3 место

. 3 место 2018 . 2 место

. 2 место 2019. 2 место

В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Пара Тарасова/Морозов дважды брала золото чемпионата Европы. На чемпионатах мира они ни разу не были первыми. Теперь в их карьере есть все места со второго по шестое.

Они были четвертыми на Олимпиаде-2018.

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