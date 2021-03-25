Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар🥇
Итоговые результаты в парных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию:
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 227,59
- Вэньцзинь Суй и Цун Хань – 225,71
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – 217,63
- Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 212,76
В 2013 году золото чемпионата мира брали Максим Траньков и Татьяна Волосожар. До этого турнира они оставались последней парой из России, которая побеждала на чемпионате мира.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые выступали на взрослом чемпионате мира. Ранее они становились чемпионами мира среди юниоров.
Вэньцзинь Суй/Цун Хань были чемпионами мира в 2019 году. На том турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Парные соревнования – первый вид программы, где разыграны медали. 26 марта определятся чемпионы мира в женских соревнованиях.
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию
Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию
Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет
Волосожар и Траньков: 2013 - золото ЧЕ, 2014 - золото Олимпиады.
Мишина и Галлямов: 2021 - золото ЧЕ, 2022 - ?