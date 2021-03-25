ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Вэньцзинь Суй
Цун Хань
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #Александр Галлямов #фигурное катание #Анастасия Мишина #Александра Бойкова #Владимир Морозов #Вэньцзинь Суй #Дмитрий Козловский #Евгения Тарасова #Цун Хань

Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар🥇

вчера, 23:55

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Итоговые результаты в парных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию:

  1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 227,59
  2. Вэньцзинь Суй и Цун Хань – 225,71
  3. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – 217,63
  4. Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 212,76

В 2013 году золото чемпионата мира брали Максим Траньков и Татьяна Волосожар. До этого турнира они оставались последней парой из России, которая побеждала на чемпионате мира.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые выступали на взрослом чемпионате мира. Ранее они становились чемпионами мира среди юниоров.

Вэньцзинь Суй/Цун Хань были чемпионами мира в 2019 году. На том турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Парные соревнования – первый вид программы, где разыграны медали. 26 марта определятся чемпионы мира в женских соревнованиях.

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vladik12
18 часов назад

Волосожар и Траньков: 2013 - золото ЧЕ, 2014 - золото Олимпиады.

Мишина и Галлямов: 2021 - золото ЧЕ, 2022 - ?

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