Цун Хань

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Фигурное катание
Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
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Медальные эмоции в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Две пары завершили прокаты в слезах, разница – 0,63 балла
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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