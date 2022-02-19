Медальные эмоции в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Две пары завершили прокаты в слезах, разница – 0,63 балла

Теперь Россия имеет 31 медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине. Рекордный показатель до этого – 29 медалей. В российской истории он установлен на Олимпиаде в Сочи, во времена СССР – в Калгари-1988. В Пекине Россия еще может улучшить эту цифру: в заключительный день соревнований пройдут женский марафон у лыжников и финал мужского хоккейного турнира.

Пока же Россия установила новый рекорд из-за фигурного катания. Там завершились соревнования у спортивных пар. В тройку призеров вошли Тарасова/Морозов (серебро) и Мишина/Галлямов (бронза). Победила китайская пара Суй/Хань, а на четвертом месте оказались Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский. Они считают, что получили слишком низкие оценки.

Такой оказалась разница между призерами:

Практически такой же расклад между парами был по итогам короткой программы. Анастасия Мишина и Александр Галлямов не расстроились бронзе, хотя привыкли к победам. Обычно они выигрывают все международные турниры, где дебютируют. Так было на ЧМ-2021 и на ЧЕ-2022. Из всех призеров на Олимпиаде-2022 они были единственными дебютантами.