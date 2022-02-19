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фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Вэньцзинь Суй
Цун Хань
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Евгения Тарасова #Владимир Морозов #Вэньцзинь Суй #Цун Хань #Россия на Олимпийских играх-2022

Медальные эмоции в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Две пары завершили прокаты в слезах, разница – 0,63 балла

час назад

Вэньцзинь Сунь и Цун Хань.

AFLO/Global Look Press

Теперь Россия имеет 31 медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине. Рекордный показатель до этого – 29 медалей. В российской истории он установлен на Олимпиаде в Сочи, во времена СССР – в Калгари-1988. В Пекине Россия еще может улучшить эту цифру: в заключительный день соревнований пройдут женский марафон у лыжников и финал мужского хоккейного турнира.

Пока же Россия установила новый рекорд из-за фигурного катания. Там завершились соревнования у спортивных пар. В тройку призеров вошли Тарасова/Морозов (серебро) и Мишина/Галлямов (бронза). Победила китайская пара Суй/Хань, а на четвертом месте оказались Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский. Они считают, что получили слишком низкие оценки.

Такой оказалась разница между призерами:

  1. Суй/Хань – 239,88
  2. Тарасова/Морозов – 239,25
  3. Мишина/Галлямов – 237,71

Практически такой же расклад между парами был по итогам короткой программы. Анастасия Мишина и Александр Галлямов не расстроились бронзе, хотя привыкли к победам. Обычно они выигрывают все международные турниры, где дебютируют. Так было на ЧМ-2021 и на ЧЕ-2022. Из всех призеров на Олимпиаде-2022 они были единственными дебютантами.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

AFLO/Global Look Press

Евгения Тарасова и Владимир Морозов принесли Этери Тутберидзе еще одну олимпийскую медаль. Мы уже рассказывали, что именно с ними Тутберидзе попробовала себя в парном катании. С парой занимались несколько тренеров. По-прежнему работает и Максим Траньков, который запомнился эмоциями и выражениями с матом на чемпионате России.

После олимпийского проката Тарасовой и Морозова плакали все:

Владимир Морозов плакал один.

Скриншот из трансляции на платформе Смотрим

Потом к нему присоединилась Евгения Тарасова.

Скриншот из трансляции на платформе Смотрим

Так за их прокатом наблюдал Максим Траньков.

Скриншот из трансляции на платформе Смотрим

Дальше плакали все вместе. И это они еще не видели оценки.

Скриншот из трансляции на платформе Смотрим

Были слезы и у китайской пары, которая победила. Вэньцзинь Суй и Цун Хань считались фаворитами еще на Олимпиаде-2018. Тогда до золота им не хватило 0,43 балла. Сейчас для победы Суй и Хань даже заявили и успешно выполнили четверную подкрутку. Это единственный четверной элемент, исполненный на соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2022.

Китайская пара каталась последней. Заключительный кадр по их программе:

Так заплакала партнерша.

Скриншот из трансляции на платформе Смотрим

Дальше эмоциональным был уже партнер.

Скриншот из трансляции на платформе Смотрим

В фигурном катании разыграны все медали, но остаются показательные выступления. Они начнутся 20 февраля в 07:00 по московскому времени. Там выступят лучшие пары Олимпиады-2022. Попали туда Щербакова и Трусова – это призеры Олимпиады в женском турнире. Камила Валиева вернулась в Россию, потому что не получила приглашение на показательные.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Олимпиада-2022
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#Александр Галлямов
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#Вэньцзинь Суй
#Цун Хань
#Россия на Олимпийских играх-2022